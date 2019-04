शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह भारी मन से भाजपा छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में शत्रुघ्न सिन्हा देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस की जगह बीजेपी बोल गए। जिस पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका इस गलती की तरफ ध्यान दिलाया तो सिन्हा ने अपनी गलती सुधारी और कहा कि नया खिलाड़ी हूं…अभी इस तरह की गलतियां होंगी, लेकिन यह जानबूझकर नहीं किया गया है।

दरअसल औपचारिक रुप से कांग्रेस में शामिल होने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की तारीफ की और कहा कि शक्ति सिंह गोहिल बिहार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं। इस पर कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने कांग्रेस-कांग्रेस कहकर, सिन्हा को उनकी गलती के बारे में बताया। इस पर सिन्हा ने बात संभालते हुए कहा कि कहा कि “थोड़ा-थोड़ा तो ये आएगा ही..आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है..फिर नया खिलाड़ी हूं इसलिए ऐसा होगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं और समझते हैं कि यह जानबूझकर नहीं किया गया है।”

#WATCH: Shatrughan Sinha after joining Congress says, ‘Shakti Singh Gohil ji (Bihar Congress In-charge) has been backbone of BJP in Bihar and in Gujarat,’ corrects himself later. pic.twitter.com/ktaMjkkgSW

— ANI (@ANI) April 6, 2019