हेगड़े के बयान पर बोले शशि थरूर, हिंदुत्ववादी नया ‘हिंदू पाकिस्तान’ बनाना चाहते हैं

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा पिछले दिनों दिए गए कथित विवादित बयान पर घमासान जारी है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने हेगड़े के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदुत्ववादी ‘हिंदू पाकिस्तान’ चाहते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘कई लोगों का कहना है कि संविधान को 100 से अधिक बार संशोधित किया गया। सरकार के पास संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने का पूरा हक है। हिंदुत्ववादी ने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया कि हमारा देश एक राज्य है जहां सभी विचार के लोग रहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं: एक हिंदू पाकिस्तान।’ हालांकि कांग्रेस नेता ने अपने अपने बयान में हेगड़े के नाम का जिक्र नहीं किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार ने हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया है।

हेगड़े के विवादित बयान के विरोध में बीते दिनों लोकसभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की। इसके कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही आसन के समीप आकर हेगड़े के बयान के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद ‘मंत्री को बर्खास्त करो’ के नारे लगाने लगे। राजद के जयप्रकाश नारायण यादव भी कांग्रेस सदस्यों के साथ नारेबाजी में शामिल थे।

Many have pointed out that the Constitution has been amended 100+times. Govt is fully entitled to propose amendements. It is the intent that matters. The Hindutvavadis reject the idea that our nation is a territory &all the people in it. They want HinduRashtra: a Hindu Pakistan

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 27, 2017