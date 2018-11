बेहद विद्वान, जीनियस और अंग्रेजी भाषा में नए शब्दों को जन्म देने वाले राजनेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को चौंकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। शशि थरूर ट्विटर पर काफी वक्त से अंग्रेजी भाषा के संबंध में अपने विशद ज्ञान का प्रदर्शन करते रहे ​हैं। थरूर ने जटिल और कम सुने गए शब्दों का प्रयोग कई बार अपने ट्वीट में किया है। उनके ट्वीट को पढ़ने के लिए कई बार लोगों को डिक्शनरी की भी मदद लेनी पड़ती है।

इसीलिए जब थरूर ने ट्वीट करते हुए स्पेलिंग में छोटी सी गलती कर दी तो ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स ने इसी पर चर्चा और कॉमेंट करना शुरू कर दिया। अपने ट्वीट में थरूर ने एक समारोह में शिरकत के बारे में बताया था। ये समारोह यूएई में आयोजित किया गया था। लेकिन ये अंदाजा ​कौन लगा सकता था कि अंग्रेजी भाषा में ट्वीट करने में ​थरूर से भी गलती हो सकती है?

When tharoor sir tweets anything it becomes a word. He is Rajnikant of English Vocabulary! — Sauvagya Barik (@Sauvagya) November 10, 2018

Exasperating farrago of distortions & misrepresentations being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a #KEYBOARD in @ShashiTharoor ‘s twitter. — abrakca (@abrakca) November 10, 2018

Innivation? New vocabulary.

When you make a mistake in the exam paper and tell the teacher about it. — Saurabh (@JeSuisSaurabh) November 11, 2018

Yes alas : That should have been “Innovation” or better still, “Indovation”! https://t.co/pzBsbz4KCq — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 10, 2018

थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा था,””My address to the UAE alumni of MES College of Engineering on Innivation in India,” थरूर ने अपने ट्वीट में innovation की जगह Innivation लिख दिया। इसके बाद ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स ने तरह-तरह के कॉमेन्ट करने शुरू कर दिए।

हालांकि शशि ​थरूर ने गलती का एहसास होने के बाद अपने ही अंदाज में गलती को ठीक कर लिया। उन्होंने ट्वीट करके अपनी गलती को सुधारने की बात कही। लेकिन जब थरूर ने गलती मानने की बात लिखी तो ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स ने इस पर भी मजेदार कॉमेन्ट करने शुरू कर दिए। हालांकि थरूर की गलती से अब हमें सबक लेते हुए और गलतियां करने से बचना चाहिए।

