‘तुम भी बाढ़ में मर जाओ’ कहने वाले यूजर को शशि थरूर ने कहा संघी, हुए ट्रोल

एक ट्वीटर यूजर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को ट्वीट कर कहा कि, “आपको भी बाढ़ में मर जाना चाहिए।” यूजर के इस कमेंट पर रिट्वीट करते हुए कहा कि, “स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे सबसे आकर्षक शुभकामना मिली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा संघी और अच्छा करेंगे।” दरअसल, शशि थरूर केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया, “मैं इस समय तिरुवनंतपुरम के आसपास के क्षेत्र का मुआयना कर रहा हूं। मंत्री कदकंपल्ली सुरेंद्रन, महापौर प्रसंत और कलेक्टर वासुकी ने स्थिति का जायजा लिया। आज भी खराब बारिश की उम्मीद है।”

यूजर को संघी बताए जाने पर अन्य यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने कहा कि उसे संघी कहने से पहले उसके पहले वाले ट्वीट्स को चेक करें। उसके ट्वीट्स देखने से यह साफ लगता है कि वह कांग्रेस समर्थक दिखता है। आपसे नफरत करने के पीछे कोई वजह होगी। एक अन्य ने लिखा कि मतलब कहीं भी, कुछ भी? वैसे आपको बधाई।

वहीं, एक महिला यूजर ने लिखा, “यह आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की ट्रेनिंग है। वह आपके आईटीसेल का हिस्सा है। अब वह डरपोक, पिद्दी भाग गया।”

This is your INC training. He is part of your IT cell. Now darpook Pidi ,bhaag gaya. Good that you got him delete his account..now next ..call out

RaGa – the Pappu. — GK (@Gandha_GK) August 15, 2018

योगेश बाविस्कर लिखते हैं, ” आपके राज्य में संघी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने में व्यस्त हैं। वे आपकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देते। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रतिनिधित्व किया।”

Sanghis are busy helping flood affected area, your home state……they don’t give damn about your nonsense…….I really wonder the person like you represented us in UN………. — Yogesh Baviskar (@baviskaryogesh) August 15, 2018

सोनू सुरेना लिखती हैं, “लेकिन वह एक कांग्रेस समर्थक है। ओह! आपको नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस का समर्थन करने जा रहा है। हम आपकी निराशा को समझ सकते हैं । कौन अधिक निराशाजनक है।”

But he is a Congress supporter… Oh .. u didn’t think anyone going to support Congress…we can understand ur frustration.. wht is more frustrating…not laughing at RG speeches or taking orders from him ?? — sonu surana (@sriyashs) August 15, 2018

