कांग्रेस सांसद शशि थरूर दुबई में फिर से शादी कर रहे हैं। ट्विटर पर एक न्यूज साइट जैसे दिखने वाले हैंडल से ये फर्जी खबर शेयर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। इस ट्वीट में लिखा था कि शशि थरूर दुबई में मेहर तरार से शादी करे जा रहे हैं। ये खबर वायरल भी इस कदर हुई कि खुद पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार को सफाई देनी पड़ी। यही नहीं इस फर्जी खबर के फेर में बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी भी आ गये। @CNNNews18 नाम के हैंडल से शेयर से की गई इस ट्वीट में लिखा था, “ब्रेकिंग: शशि थरूर जल्द मेहर तरार के साथ दुबई में शादी करने वाले हैं- सूत्र।” इस फेक ट्वीट का जिक्र करते हुए तरार ने कहा, “सबसे मजेदार ये है कि लोगों ने इस पैरोडी अकाउंट जिसके 66 फॉलोअर्स हैं कि खबर पर प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है, आश्चर्य होता है कि इन दिनों लोग बेसिक जांच किये बिना भी किन-किन चीजों पर यकीन करने लगे हैं।”

What’s hilarious is that people have actually reacted to a news from a parody account with 66 followers.

Amazing what people are ready to believe these days without even basic verification… https://t.co/KnfllztTCq

— Mehr Tarar (@MehrTarar) August 11, 2018