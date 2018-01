कांग्रेस नेता शशि थरूर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का परमाणु धमकी भरा ट्वीट लाइक करके बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी के आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का वह ट्वीट शेयर किया है जिसे थरूर ने लाइक किया था। ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने भारतीय सेना के प्रमुख बिपिन रावत को धमकी भरे अंदाज में लिखा था- ”पाकिस्तान को लेकर दिया गया भारतीय सेना के प्रमुख का बयान बहुत ही गैरजिम्मेदारा है जो उनके कार्यायल के मुताबिक नहीं है। यह परमाणु युद्ध के लिए निमंत्रण देता है। अगर उनकी ऐसी ही मंशा है तो वह हमारी आजमाइश कर सकते हैं। सैन्य प्रमुख की गलतफहमी आराम से दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह।” शशि थरूर ने इस ट्वीट को लाइक किया था। शशि थरूर ने भी ट्वीट कर बीजेपी को जवाब दिया है

Shameful to see Shashi Tharoor liking tweets by ex Foreign Minister of Pakistan insulting India’s Army Chief! But then that is expected of the Congress leaders… pic.twitter.com/krOx4J1tCW

थरूर ने ट्वीट में लिखा- ”हम सब जानते हैं कि बीजेपी कितनी तुच्छ हो सकती है लेकिन यह उसके लिए बिस्किट की तरह है। एक लाइक जरूरी नहीं कि स्वीकृति दर्शाता हो, यह एक बुकमार्क भी हो सकता है। मैं ट्वीट्स को मार्क करता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकूं। मैंने अब अपना डिनर इंगेजमेंट खत्म कर निपटा लिया है। अब आप (अमित मालवीय) सांस ले सकते हैं।”

We’ve all known how petty @BJP4India can be but this takes the biscuit. A “like” is a bookmark, not a sign of approval. I mark tweets i wish to return to when i have the time to deal with them. I have now finished a dinner engagement &dealt with it. Get a life @malviyamit ! https://t.co/WZJW6uAkvW

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 14, 2018