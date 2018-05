वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ट्विटर पर ‘फेक न्‍यूज’ के शिकार हो गए। उन्‍होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को बैंक ऑफ इंग्‍लैंड का गवर्नर नियुक्‍त किए जाने की झूठी खबर शेयर करते हुए इसे ‘रिवर्स कॉलोनाइजेशन’ बताया। हालांकि जब लोगों ने गलती की तरफ ध्‍यान दिलाया तो उन्‍होंने गलती स्‍वीकारी। थरूर ने खबर शेयर करते समय लिखा था, ”एक भारतीय (नासिर हुसैन) इंग्‍लैंड की क्रिकेट टीम का नेतृत्‍व पहले ही कर चुके हैं। रिवर्स कॉलोनाइजेशन पूरा करने के लिए बस अब एक भारतीय का प्रधानमंत्री (ब्रिटेन का) बनना रह गया है।”

मोहम्‍मद अल्‍ताफ नाम के यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए शशि थरूर ने स्‍वीकार किया कि उन्‍हें और जांच-परखने के बाद कुछ भी शेयर करना चाहिए। अल्‍ताफ ने कहा था, ”नियुक्‍त‍ि के लिए विचार करने और नियुक्ति करने में बहुत फर्क होता है। आप जैसे लोगों को बिना तथ्‍य जांच फेक न्‍यूज का शिकार होते देखना दुख देता है। मुझे उम्‍मीद है कि आप ‘सियासत’ से बेहतर सूचना का जरिया ढूंढ सकते हैं।” इसके जवाब में थरूर ने कहा, ”आप सही कह रहे हैं। मेरे बारे में जितनी फेक न्‍यूज है, उसे ध्‍यान में रखते हुए मुझे बेहतर जानकारी हासिल करनी चाहिए थी।”

Remarkable: India's RaghuramRajan has been appointed Governor of the Bank of England! https://t.co/xdIop5Ltuv With an Indian (NasserHusain) having captained the England cricket team already, all that's left to complete a reverse colonization is for an Indian to be Prime Minister. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 5, 2018

Seems I was taken in by fake news too. Thanks @AltNews for setting the record straight. https://t.co/fuELbzPeiJ https://t.co/NwzUya075r — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 5, 2018

You’re right. Given the amount of fake news there is out there about me, I really should have known better. Still, enjoyed a moment of post-colonial satisfaction there! https://t.co/orV82VOge8 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 5, 2018

Why the news is not yet available on any reputed media platform? Is it really you managing your Twitter account or have you delegated the job to some desperate intern? I mean Siasat? Really? You can do better than that. — Nishant Arora- TFS (@welcometotfs) May 5, 2018

Yeah – and amongst other #FakeNews UNICEF declares Congress as the cleanest party in the world.https://t.co/RIzJXRvohv — Rohit Agarwal (@ragarwal) May 6, 2018

So even shashi tharoor can fall for such manipulated news articles — Shubham Chakrawar (@vividshubham) May 5, 2018

राजन इस समय शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। वह सिंतबर 2013 से लेकर सिंतबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे। वह आईएमएफ के पश्चिमी देशों से बाहर से आने वाले और सबसे कम उम्र के पहले मुख्य अर्थशास्त्री व अनुसंधान निदेशक रहे हैं। राजन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के वाइस चेयरमैन के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

