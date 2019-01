बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की लोकप्रियता से सभी वाकिफ हैं। शाहरुख की लोकप्रियता का ये आलम है कि वह जहां भी ठहरते हैं, वो जगह खास हो जाती है। अब ऐसी ही एक जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरुर ने खोज निकाली है। दरअसल शशि थरुर ने हाल ही में केरल के मुन्नार इलाके का दौरा किया था, वह जिस होटल में ठहरे, उस होटल का एक कमरा पूरी तरह से शाहरुख खान को समर्पित है। बता दें कि शशि थरुर भी उसी कमरे में ठहरे और इस दौरान उन्होंने इस कमरे में ली गईं कई तस्वीरें सोमवार को सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर शेयर कीं। तस्वीरें शेयर करते हुए शशि थरुर ने शाहरुख खान को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘डियर शाहरुख, जब मैं कल मुन्नार गया था तो वहां उसी कमरे में ठहरा, जहां साल 2013 में तुम ठहरे थे। अब यह कमरा तुम्हारे और चेन्नई एक्सप्रेस के मंदिर के रुप में तब्दील हो चुका है। हर दीवार फिल्म के पोस्टर से सजी हुई है और सुइट पर तुम्हारे एक कट-आउट का कब्जा है। यहां आराम के लिए कोई जगह नहीं बची है!’

बता दें कि साल 2013 में शाहरुख खान अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान होटल के इस कमरे में ठहरे थे। उसके बाद से ही होटल ने इस पूरे कमरे को शाहरुख खान और फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के पोस्टर्स से सजाया हुआ है। कमरे के बीचों-बीच शाहरुख खान का एक आदमकद कट-आउट भी रखा गया है। यही वजह है कि शशि थरुर ने अपने ट्वीट में मजाक में कहा है कि कमरे में अब आराम करने के लिए कहीं जगह बची ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शाहरुख खान की लोकप्रिया की झलक हमें देखने को मिली है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि शाहरुख खान सही मायनों में सुपरस्टार हैं।

ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करें तो लखनऊ के एक व्यक्ति शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि उसने अपने पूरे घर को शाहरुख खान के पोस्टर्स से सजाया हुआ है। इस व्यक्ति के घर की हर दीवार शाहरुख खान के पोस्टर से ढकी हुई है। इतना ही नहीं इस व्यक्ति ने अपने बच्चों को नाम भी सिमरन और आर्यन रखे हैं। अपने हनीमून के लिए भी शाहरुख का यह फैन मुंबई गया था और वहां शाहरुख की एक झलक पाने के लिए अपनी पत्नी के साथ उनके घर ‘मन्नत’ के बाहर घंटो खड़ा रहा था। ऐसी ही शाहरुख खान की एक ऑस्ट्रेलियाई फैन है, जो हर साल शाहरुख खान के नाम पर चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदती है।

Dear @iamsrk, when on a brief visit to Munnar yesterday I took rest in the room you occupied in 2013, which has been converted into a shrine for you & #ChennaiExpress! Every wall is decorated w/posters of the film &the suite is dominated by this cut-out of you. No place for rest! pic.twitter.com/hFUYCgXLEc

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 21, 2019