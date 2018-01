शशि थरूर ने बताया- रिपब्लिक ने रिपोर्टर को दिया मुझे परेशान करने का आदेश, उसने दिया इस्तीफा

टाइम्स नाउ से अलग होकर पत्रकार अरनब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी के नाम से नया अंग्रेजी चैनल खोला है। पिछले साल ऑन एयर होने के बाद से ही चैनल लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को निशाने पर लिया हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने अपनी सबसे पहली स्टोरी भी सुनंदा पुष्कर केस पर ही प्रसारित की थी। कई बार चैनल के पत्रकारों औऱ शशि थरूर के बीच तीखी बहस भी हुई है। शशि थरूर ने बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में रिपब्लिक और अरनब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा भी दाखिल किया हुआ है। अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच की कड़वाहट को हवा मिल रही है। दरअसल शशि थरूर ने एक तस्वीर के साथ कुछ ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिये कांग्रेसी नेता ने रिपब्लिक टीवी पर निशाना साधा है।

शशि थरूर ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने दीपू अबी वर्गिस नाम के एक पत्रकार के साथ सेल्फी पोस्ट की है। थरूर ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं इस पत्रकार के नैतिक हिम्मत का कायल हो गया हूं। रिपब्लिक टीवी द्वारा मुझे परेशान करने का आदेश दिये जाने के बाद इसने इस्तीफा दे दिया और मुझसे आकर मांफी मांगी।

Touched by the moral courage of journalist Deepu Aby Varghese who resigned from @republic TV after being ordered to harass me at the Tvm Press Club. He approached me to apologise for his behaviour, as have some former employees of @TimesNow. Decency appreciated. @seegerblues pic.twitter.com/K4CFsPPUNP

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 12, 2018