निधन के बाद पाकिस्तान में पहले नंबर पर ट्रेंड हुए दिवंगत अभिनेता शशि कपूर

अपने जमाने के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। शशि कपूर काफी समय से बीमार चल रहे थे। शशि कपूर के निधन की खबर जैसे ही सामने आई उनके फैंस सदमे में चले गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रिय अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से शशि कपूर के फैंस के मैसेज सोशल मीडिया पर अपलोड होने लगे। हर कोई अपने तरीके से इस कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहा था। भारत के बाहर पाकिस्तान में तो मंगलवार को शशि कपूर ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगे। पाकिस्तान के लोगों ने भी शशि कपूर को निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। वहां लोगों ने शशि कपूर के लिए इतने मैसेज किये कि देखते ही देखते शशि कपूर पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगे। बकायदा कुछ पाकिस्तानियों ने तो शशि कपूर के ट्रेंड करने की बात भी सोशल मीडिया पर शेयर की।

#ShashiKapoor trending at No 1 in Pakistan — omar r quraishi (@omar_quraishi) December 5, 2017

पाकिस्तान में फिल्मी सितारों से लेकर आम आदमी तक ने शशि कपूर की मौत पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। भारतीय फिल्मों में काम कर चुके पाकिस्तानी कलाकार अली जफर ने बेहद भावनात्मक तरीके से शशि कपूर को याद किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ अफेयर की खबरों को लेकर मशहूर हुईं पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने भी शशि कपूर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

RIP Shashi Kapoor. One of the finest and most charming actors to have graced the silver screen pic.twitter.com/wgaJgYrt22 — Humayun Saeed (@iamhumayunsaeed) December 4, 2017

RIP #ShashiKapur sir. Your infectious smile, charm and iconic renditions will always remain. — Ali Zafar (@AliZafarsays) December 4, 2017

At a loss for words as veteran actor #ShashiKapoor passes away. Spent countless hours watching movies of this legendary and charming actor while growing up. Rest in peace, sir. pic.twitter.com/yEZ7YTmKeJ — Shafqat Amanat Ali (@ShafqatAmanatA) December 4, 2017

आपको बता दें कि शशि की पहचान अपने दौर के हैंडसम एक्टर्स में होती थी। वो दिखने में जितने सुंदर थे अंदर से भी उतनी ही अच्छी शख्सियत थे। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन यश चोपड़ा की धर्मपुत्र के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनके निधन के बाद फिल्म जगत की बहुत सी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शशि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ।

देखें शशि कपूर की अंतिम यात्रा:

