बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद सोमवार (4 दिसंबर) को निधन हो गया। शशि कपूर पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में शशि कपूर ने अंतिम सांसें लीं। उनके निधन की खबर आते सोशल मीडिया में #ShashiKapoor ट्रेंड करने लगा है। बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए सुप्रसिद्ध, अभिनेता शशि कपूर के निधन के बारे में जान कर बहुत दुख हुआ। सार्थक सिनेमा को उनका योगदान और भारतीय रंगमंच को शक्ति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है। वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बॉलीवुड की मशूहर एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक जताया है।

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए सुप्रसिद्ध, अभिनेता शशि कपूर के निधन के बारे में जान कर बहुत दुख हुआ। सार्थक सिनेमा को उनका योगदान और भारतीय रंगमंच को शक्ति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं —राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) December 4, 2017

Sorry to hear of the demise of Shashi Kapoor, well-known actor, with a repertoire of Indian and international films. His support for meaningful cinema as a producer and pivotal role in the theatre movement in India too are cherished. Condolences to his family #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) December 4, 2017

Shashi Kapoor’s versatility could be seen in his movies as well as in theatre, which he promoted with great passion. His brilliant acting will be remembered for generations to come. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2017

Deeply saddened to know that legendary film actor #ShashiKapoor Ji is no more. His demise is great loss to the world of cinema & marks end of an era. He will always be remembered for his charm & impeccable presence in front of the camera. My deepest condolences to the family. — ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 4, 2017

RIP Sir. You will be deeply missed by all #ShashiKapoor pic.twitter.com/Bkr48vvtKp — Bipasha Basu (@bipsluvurself) December 4, 2017

One of the most iconic dialogues ever, #ShashiKapoor . You will continue to inspire future generation of actors. Condolences to family and friends. pic.twitter.com/QBoLf7IlPb — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 4, 2017

#ShashiKapoor ji is no more… An era comes to an end… Thoughts and prayers with the family… RIP. pic.twitter.com/A0SJzf5o8x — taran adarsh (@taran_adarsh) December 4, 2017

गौरतलब है कि शशि कपूर ने अपने करियर में 160 फिल्मों (148 हिंदी और 12 अंग्रेजी) में काम किया। वे 79 वर्ष के थे। 60 और 70 के दशक में उन्होंने जब-जब फूल खिले, कन्यादान, शर्मीली, आ गले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दीवार कभी-कभी और फकीरा जैसी कई हिट फिल्में दी। शशि कपूर को तीन बार नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है। 1979 में शशि द्वारा निर्मित फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड मिला। 1986 में फिल्म न्यू देल्ही टाइम्स के लिए बेस्टर एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला। 1994 में फिल्म ‘मुहाफिज’ के लिए स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड भी मिल चुका है।

1984 में पत्नी जेनिफर की कैंसर से मौत के बाद शशि कपूर काफी अकेले रहने लगे थे और उनकी तबीयत भी बिगड़ती गई। बीमारी की वजह से शशि कपूर ने फिल्मों से दूरी बना ली। साल 2011 में शशि कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2015 में उन्हें दादा साहेब पुरस्कार भी मिल चुका था।

