अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान Vogue मैग्जीन के कवर पेज पर आने के बाद से लगातार चर्चे में हैं। 18 साल की सुहाना का किसी मैग्जीन के लिए यह पहला फोटो शूट था। Vogue मैग्जीन के कवर पेज पर सुहाना काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। लेकिन कई लोग सुहाना की सफलता को अपने-अपने तरीके से आंक रहे हैं। कुछ लोग सुहाना के टैलेंट की प्रशंसा कर रहे हैं और उनका कहना है कि सुहाना अब जल्दी ही बॉलीवुड में भी एंट्री मार सकती हैं तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर सुहाना को ट्रोल भी कर रहे हैं। सुहाना को यह कह कर ट्रोल किया जा रहा है कि बड़े फिल्मी सितारे की बेटी होने की वजह से उन्हें यह मौका मिला है।

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स और जोक्स शेयर किये जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ‘शाहरुख खान की बेटी ने कुछ संघर्ष किया है, इसे ‘सुहाना सफर’ के नाम से भी जाना जाता है।’ एक यूजर ने लिखा कि सुहाना खान के संघर्ष कुछ इस तरह हैं। समुद्र के सामने बंगला, इसलिए यहां बीच पर छुट्टियां मनाने में ज्यादा मजा नही आया। बहुत ज्यादा धनी होने की वजह से यह तय नहीं कर पाए कि कौन सा रॉलेक्स पहनना है। 18 साल की उम्र हो जाने तक करण जहर ने अभी तक लॉन्च नहीं किया। कई यूजर्स ने तरह-तरह के मीम्स भी शेयर किया है।’

SRK’s daughter has gone through some struggle. It is also known as Suhana Suffer. — Numbyaar (@NumbYaar) August 1, 2018

Struggles of being Suhana Khan: 1. Having a sea facing Bungalow, so beach vacations aren’t exciting

2. Being so rich that you cannot decide which Rolex to wear

3. Not getting launched by Karan Johar even though you are 18 pic.twitter.com/e6L4rXZzKz — Appurv Gupta-GuptaJi (@appurv_gupta) August 1, 2018

Wen you are just born n realise you are neither Taimur nor Suhana pic.twitter.com/U9NXgxF1uZ — SwatKat- The dancing Rajput (@swatic12) August 2, 2018

Suhana Khan was on the cover of Vogue even before her first film, so we predicted who will be next! pic.twitter.com/QcWE7Fb4zn — East India Comedy (@EastIndiaComedy) August 1, 2018

BREAKING: Suhana’s papa and Taimur’s papa seen hugging each other.. pic.twitter.com/JkNbcwqEQY — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) August 1, 2018

सुहाना खान इससे पहले भी सोशल मीडिया पर ट्रोल की शिकार हुई थीं। मैग्जीन के कवर पेज पर आने के बाद लोगों ने वंशवाद का आरोप लगाया था। हालांकि सुहाना खान ने इस मैग्जीन को दिये अपने पहले इंटरव्यू में सभी ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा था कि ‘मैं खुद से कहती हूं कि नफरत करने वाले आप से नफरत ही करेंगे। लेकिन मैं ईमानदारी से नहीं कह सकती कि मैं इससे परेशान नहीं होती। लेकिन मैं खुद से कहती रहती हूं कि दूसरों को इससे भी ज्यादा परेशानियां हैं।’

