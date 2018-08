मैगजीन कवर पर सुहाना खान को देख ट्रोल करने लगे फैंस, देखिए लग रहे कैसे आरोप

अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने पहली बार मैग्जीन के लिए फोटोशूट करवाया। 18 साल की सुहाना ने वोग (Vogue) इंडिया मैग्जीन के लिए यह फोटो शूट करवाया है। मैग्जीन के कवर पेज पर सुहाना बेहद ही ग्लैमरस नज़र आ रही हैं। वैसे तो सुहाना का किसी मैग्जीन के लिए यह पहला फोटो शूट था , लेकिन वो यहां फोटो शूट में आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थीं। मैग्जीन के कवर पेज पर सुहाना ब्लू कपड़ों में कमाल की नजर आ रही हैं। सुहाना खान के इस लुक पर लोगों की कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कई लोगों ने सुहाना के लुक की तारीफ की है तो वहीं कई लोग इसे Nepotism (वंशवाद,भाईभतीजावाद ) भी बता रहे हैं।

स्वराज शेट्ठी नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि ‘एक और भाईभतीजावाद सामने है’। सन्नी सिंधू ने लिखा कि ‘यह सिर्फ वंशवाद की वजह से ट्रेंड कर रहा है।’ तन्मय दत्ता ने लिखा कि ‘यह वंशवाद का एक और उदारण है। यह सुहाना खान नहीं हैं यह शाहरुख खान की बेटी हैं। हो सकता है कि जल्दी ही करण जौहर इन्हें लॉन्च भी कर दें और एनएसडी, एफटीटीआई और थियेटर से आने वाले लोग एक रोल के लिए भीख मांगते रहेंगे।’ योगेश गुरु ने लिखा कि ‘Nepotism राजनीति और बॉलीवुड सभी जगह पर है। यह हमें तय करना है कि सच्चा टैलेंट कहां है।’

Another #nepotism on its way #SuhanaKhan

This is trending just because of Nepotism. #SuhanaKhan

Another example of Nepotism.That is not Suhana Khan but Sharukh Khan’s daughter Might be launched by @karanjohar very soon in future & people from NSD,FTTI and theaters ek role k liye vikh mangte rehenge.

#SuhanaKhan Nepotism is everywhere either it’s politics or bollywood no one can run away from this bitter truth. But now we have to decide where is tha real talent is ?

Really don’t believe in celebrity bashing, but why is Suhana Khan is on the cover of Vogue?

Technically this isn’t even celebrity bashing, because she’s not one, her father is.

My dad is an accountant, will ICAI put me on their monthly magazine cover?

— Srishti (@Srishtea_) July 31, 2018