देशभर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अनुराग कश्यप भी मुखर हो कर सामने आए हैं। वह सीधे तौर पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर लगातार निशान साध रहे हैं। अनुराग जेएनयू और जामिया मसले पर भी पीएम मोदी को ट्वीट कर खरी-खोटी सुना रहे हैं। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया ट्रोलिंक का शिकार भी होना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे पर सिंगर और एक्ट्रेस रहीं सुचित्रा कृष्णमूर्ति खुलकर अनुराग कश्यप के सामने आ गई हैं।

शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वालीं एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ट्विटर पर अनुराग कश्यप पर हमला बोला। सुचित्रा ने ट्वीट कर लिखा कि लोगों को खुद को साबित करना चाहिए, न कि दूसरों की बेइज्जती करनी चाहिए। सुचित्रा ने ये भी लिखा कि दूसरों पर नाराजगी जाहिर करने के बजाय लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।

इसे आगे ट्वीट में सुचित्रा ने लिखा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण अनुराग कश्यप हैं। उन्होंने लिखा, ‘मेरे पिछले ट्वीट का सबसे अच्छा उदाहरण अनुराग कश्यप हैं। भाई पहले अपना काम ढंग से करो। सैक्रेड गेम्स और घोस्ट स्टोरीज जैसे बकवास बनाते हो। अपनी असफलता हजम नहीं होती इसलिए पीएम मोदी की बेइज्जती करने में लगे हो।‘ हालांकि बाद में सुचित्रा ने ये ट्वीट डिलीट कर लिया।

अपने दूसरे ट्वीट में सुचित्रा ने लिखा, ‘हर एक को अपना विरोध जताने और विचार रखने का अधिकार है लेकिन अगर हम सभ्य समाज चाहते हैं तो इसमें शुचिता और आचरण बनाए रखना चाहिए। गंदी बातें और गाली-गलौच भले ही आजकल कुछ खास लोगों की फिल्मों के लिए फैशन बन गया हो लेकिन यह समाज के लिए एक आदर्श नहीं बनना चाहिए।’

Everybody is entitled to dissent & protest & opinion. But a decorum & conduct must be maintained if we aspire to a civilized society . Gutter talk & abusive language may be fashionable in a certain brand of alternate Cinema – but it must not become a norm in public discourse

— Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) January 14, 2020