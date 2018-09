पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी एक बार फिर चर्चे में है। इस बार अफरीदी ने अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी का एक ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। सैयद अली गिलानी ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक लड़की अपने पिता की मौत के बाद उनके शव के से लिपट कर विलाप कर रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सैयद अली गिलानी ने लिखा कि ‘एक बेटी अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए। उसने अपने पिता को अंतिम बार गले लगाया।’ बाद में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अलगाववादी नेता के इस ट्वीट को रिट्विट किया।

शाहिद अफरीदी इसी साल कश्मीर में मारे गए आतंकियों के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर कर चर्चे में आ गए थे। दरअसल भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अप्रैल के महीने में घाटी में 13 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। सेना के इस ऑपरेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा था कि कश्मीर के हालात देख उन्हें चिंता और आश्चर्य होता है। इतना ही नहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सरीखी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया था। उस वक्त पूर्व क्रिकेटरों समेत कई हस्तियों ने शाहिद अफरीदी की जमकर आलोचना की थी।

अभी हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित रक्षा दिवस में शिरकत करने के दौरान भी शाहिद अफरीदी चर्चे में आ गए थे। कार्यक्रम के बीच में अफरीदी को तंबाकू का सेवन करते हुए देखा गया था। तंबाकू खाते अफरीदी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

