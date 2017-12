WWE सुपरस्टार जॉन सीना को शाहरुख खान के जवाब ने किया लाजवाब

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी शानदारी अदाकारी के साथ-साथ बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रियालिटी शोज़ से लेकर अवॉर्ड फंक्शन्स और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में शाहरुख को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का मुजायरा करता देखा गया है। शाहरुख खान की ऐसी ही एक और कला फिर से देखने को मिली है। शाहरुख खान ने अपने ही अंदाज में WWE स्टार जॉन सीना को लजवाब ट्वीट किया है। जॉन सीना ने शाहरुख के शो टेड टॉक्स के लिए उनकी तारीफ की थी। सीना ने शाहरुख के वैनकूवर वाले टेड टॉक्स के एपिसोड को ट्वीट करते हुए लिखा कि उनकी नजर पहले इससे जुड़े एक आर्टिकल पर गई थी, मगर बहुत खुशी है कि यह देखने को मिला।

This was randomly put up in a small article by @theCHIVE very glad i stumbled across it https://t.co/jZ8gLONB6k via @TEDTalks

— John Cena (@JohnCena) December 21, 2017