वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के नाम पर एक फर्जी बयान प्रचारित करने के मामले पर सोशल मीडिया में जंग तेज हो गई है। राजदीप ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, टि्वटर यूजर्स का एक धड़ा राजदीप पर आम आदमी पार्टी की ओर से बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। और तो और, इस मामले में राजदीप की पत्नी और वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष को भी घसीटा जा रहा है। राजदीप ने पुलिस शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके नाम से भड़काऊ ट्वीट करके हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद, कुछ टि्वटर यूजर्स ने कथित तौर पर सागरिका की ओर से किए गए कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए। साथ ही राजदीप से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ भी हिंसा भड़काने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी?

क्या है पूरा मामला: वकील प्रशांत पी उमराव आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़े लाभ के पद मामले में याचिकाकर्ता थे। उनकी याचिका पर हुई कार्रवाई के बाद आप के 20 विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। उनके हैंडल से कथित तौर पर किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस ट्वीट के मुताबिक, राजदीप ने बयान दिया था, ‘एक हजार हिन्‍दुओं का कत्‍ल करो।’ वकील की ट्विटर टाइमलाइन पर यह ट्वीट नहीं मिला है, मगर वेब आर्काइव में यह ट्वीट मौजूद है। इस स्क्रीनशॉट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के रणनीतिकार अंकित लाल ने राजदीप से इस बारे में सफाई मांगी। उन्‍होंने लिखा कि अगर यह बयान फर्जी है तो राजदीप को प्रशांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।’ बाद में राजदीप ने पुलिस में यह मामला दर्ज भी कराया।

. @sardesairajdeep , is this statement, quoted by this man @ippatel yours? pic.twitter.com/bfP5gPU3ea

Have filed criminal complaint against the twitter handle @ippatel for putting out blatantly fake inciting tweets. Let us see what action @Uppolice and @DelhiPolice now take. Complaint attached. Cc @AnkitLal pic.twitter.com/AF0w2Ut637

क्यों भड़के सोशल मीडिया यूजर्स: राजदीप के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोशल मीडिया का एक धड़ा उनसे बेहद नाराज हो गया। यूजर्स ने स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए आरोप लगाया कि सागरिका ने एक फर्जी खबर शेयर की थी, जिसके मुताबिक बीफ खाने पर एक महिला का बलात्कार किया गया था। यूजर ने सवाल उठाया कि उस वक्त राजदीप ने देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज कराया? यूजर ने तो राजदीप और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि पत्रकार ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने का बदला प्रशांत से लेने के लिए यह कदम उठाया है। यूजर ने इसके लिए उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसके मुताबिक यह कहा गया था कि आम आदमी पार्टी राजदीप को गोवा चुनाव में सीएम कैंडिडेट बनाना चाहती थी। यूजर ने आरोप लगाया कि आप के अंकित लाल के इशारे पर राजदीप ने प्रशांत उमराव के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं, फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट करके राजदीप पर तंज कसा। उन्होंने राजदीप की पुलिस में की शिकायत की कॉपी और सागरिका के कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करके पत्रकार से पूछा कि इतने कुछ के बाद भी उन्हें रात को नींद कैसे आ जाती है। कुछ यूजर्स ने इंडिया टुडे चैनल के लेटरहेड पर राजदीप की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर भी आपत्ति जताई है।

11-12 Sept 2016: Some Media reported A Woman raped for eating Beef. 13 Sept 2016: Police had debunked the Beef angle. After 8 Months, Sagarika Ghose tweeted this False story on 7 May 2017. Why Rajdeep Sardesai didn't file case against her for creating Communal Tension in India? pic.twitter.com/WvsSfRkfQO

1) Rajdeep Sardesai & his wife Sagarika Ghose at AAP Rally. 2) Media reported AAP wanted Rajdeep to be CM candidate of Goa. 3) Chit-Chat between AAP's Ankit & Rajdeep. 4) Rajdeep complaint against @ippatel who disqualified AAP MLAs. But All this has nothing to with Kejriwal & AAP pic.twitter.com/Kmqq0D0hV1

Hey @SardesaiRajdeep , Why you didn't file case against your wife Sagarika Ghose when she tried to create Communal Tension in India? pic.twitter.com/Y051LWcnMX

So @AnkitLal is that friend of Rajdeep Sardesai who showed him 6yr old tweet and urged him to file police report.Still no reason why the official complaint was cced to Ankit when 2 friends can send it via whatsapp It's clear AAP avenging their MLAs disqualification from @ippatel . pic.twitter.com/uj4sSdpWz6

Dear @sardesairajdeep How do you manage to sleep at night with so much incitement? pic.twitter.com/sCbo9QMOdX

.@sardesairajdeep ji, just saw some varified handles like @sagarikaghose and @_pallavighosh spreading fake news and trying hard to create riot like situation in India.

Hope you will file a FIR against them. pic.twitter.com/4NtqdQ06Kw

