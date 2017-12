राजदीप सरदेसाई का सवाल- 11 बीजेपी सीएम में से दो ही ओबीसी क्यों? लोगों ने लगा दी लताड़

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के एक ट्वीट पर लोग भड़क उठे। राजदीप ने ट्विटर पर लिखा कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 11 बीजेपी मुख्यमंत्रियों में (नॉर्थ ईस्ट के बाहर) सिर्फ रघुबर दास और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, बाकी ब्राह्मण, राजपूत और ऊंची जाति के हैं। राजनैतिक तौर पर भारत अब भी नहीं बदला है। इस ट्वीट को अब तक 542 बार री-ट्वीट और 1540 बार लाइक किया गया। लेकिन यूजर्स को उनका यह ट्वीट पसंद नहीं आया और उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार की जमकर क्लास लगा दी।

लोगों ने दिए एेसे रिएक्शन: @Harshil_S_Mehta नाम के शख्स ने लिखा, ऊंची जाति क्या होती है, हिंदू अब जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। मेरा आकलन यहां है-नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, गुजरात के सीएम विजय रुपाणी अल्पसंख्यक हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित हैं।

@C_Andy88029 नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरह से व्यवहार करना अशोभनीय है। आप बताइए कि रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और विजय रुपाणी को आप दरकिनार क्यों कर रहे हैं। @theskindoctor13 ने लिखा कि पीएम ओबीसी हैं और राष्ट्रपति दलित। आपको नहीं लगता कि आप बेवजह ही साजिश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एेसा कुछ है नहीं। आप न्यूज में जो पहली चीज देखते हैं वह है जाति। @Aadhi_Yogi ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं, जैसा पार्टी दावा करती है तो बदलाव कहां है।

What is upper caste? Hindus are not believing in caste system, anymore. However my analysis is here.

Narendra Modi- OBC

Vijay Rupani (Guj. CM)- Minority

Ramnath Kovind- SC i.e. Dalit

Is it enough?

And if not, then PM will appoint you as Advisor to remove caste system.

— Harshil Mehta (@Harshil_S_Mehta) December 24, 2017