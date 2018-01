संजू सैमसन को ‘अगला धोनी’ बता गए शशि थरूर, अब हो रही जमकर खिंचाई

वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार (19 जनवरी, 2017) को उन्होंने ‘क्रिकइन्फो’ वेबसाइट पर क्रिकेट से जुड़े एक लेख पर आपत्ति जाहिर की थी। ये लेख भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान ऋद्धिमान साहा के चोट लगने के बाद दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल को टीम बुलाए जाने पर एक पत्रकार ने लिखा था। लेख में भारतीय क्रिकेट में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर का अभाव होने पर पत्रकार ने चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस नेता ने इसी लेख को वेबसाइट के सबसे अजीब लेखों में से एक बताया है। उन्होंने लिखा कि धोनी वनडे क्रिकेट में सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं और संजू सैमसन टी-20 फॉर्मेट के लेकिन लेख में कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया गया है।

शशि थरूर के इस ट्वीट पर मशूहर पत्रकार मकरंद वयंगंकर ने भी उन्हें फटकार लगाई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शशि थरूर को केरल कोच और चयनकर्ताओं से संजू सैमसंग के विवकेटकीपिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहिए। ट्वीट में आगे लिखा गया कि कांग्रेस नेता केरल से सांसद हैं इसलिए उन तकनीकी जटिलताओं के बारे में बात नहीं करने चाहिए जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। एक अन्य ट्वीट में वयंगंकर ने लिखा कि क्या संजू सैमसन विदर्भ के खिलाफ महत्वपूर्ण में मैच में विकेट के पीछे सक्रिय थे।

दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पत्रकार मकरंद वयंगंकर के ट्वीट का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने लिखा कि वह खेल से जुड़े लेखों पर उनके लेखों का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि संजू सैमसन केरल के लिए दोबारा विकेटकीपिंग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए पत्रकार को केरल कोच और चयनकर्ताओं को लेकर और जानकारी जुटाने की जरूरत है। संजू सैमसन को अगला धोनी होना चाहिए।

हालांकि ट्वीट में अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस नेता पर तंज कसा है। एक ट्वीट में उनपर केरल से सांसद होने पर सैमसन की पैरवी करने का आरोप लगाया है। एक ट्वीट में लिखा गया कि वह बहुत खुश होंगे अगर संजू सैमसन अगले धोनी बनें।

देखें सभी ट्वीट्स-

This is one of the most bizarre articles I’ve seen on @ESPNcricinfo. https://t.co/noU2TbLyKU The obvious #1 candidate to succeed @msdhoni is ODis &T20s is #SanjuSamson. And the article doesn’t even mention him! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2018

Mr Tharoor, you may pl ask Kerala coach & selectors about standard of keeping of Sanju Samson Just because you are M P from Kerala it’s not necessary to talk about the intricacies of the technique you know nothing about. Article is very good — Makarand Waingankar (@wmakarand) January 19, 2018

Had Sanju been been alert behind the stumps in the crucial last league match against Vidarbha , Kerala would have qualified for the knockout He dropped sitters & missed a crucial stumping in the 2nd innings — Makarand Waingankar (@wmakarand) January 19, 2018

Makarandji, I have great respect for your cricket writing but you should know that Sanju is back to keeping wicket for Kerala in all forms of the game, & has done very well. You need to update your info on the views of Kerala’s coach&selectors. Sanju should be the next Dhoni. https://t.co/PvWj7ke2jR — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 20, 2018

Agree ..surprised to see no Samson.. — pavan yadav (@Nagasaipavan) January 19, 2018

But anyways Sanju has to be given enough limelight na? — Sujan Suresh (@sujan_suresh) January 20, 2018

It is Rishabh Pant and everybody knows it.. samson is a fine cricketer but not upto pant’s standard — Kaushik K Arunagiri (@ka_kaushik) January 19, 2018

One wouldn’t have seen this tweet if Sanju Samson was from let’s say Delhi or Gujarat. — Ronak Doshi (@Ron_020294) January 19, 2018

Poor article — KSHITIJ BHARGAVA (@Kshitij_bhargav) January 20, 2018

