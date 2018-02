यूएई की वेबसाइट ने कसा तंज तो शशि थरूर ने भी लिए मजे, परेशान हो गए ट्विटर यूजर्स

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अक्सर ही अपनी अंग्रेजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर थरूर कोई बात कहते हैं तो उसमें इस्तेमाल की गई अंग्रेजी काफी अलग होती है। वह हमेशा ही नए-नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ जानने के लिए लोगों को डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ जाता है। ट्विटर पर थरूर के जितने भी फॉलोअर्स हैं कई बार उन्हें भी उनकी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी थरूर अपनी अंग्रेजी को लेकर जाने जाते हैं। हाल ही यूएई की एक वेबसाइट खलीज टाइम्स ने कांग्रेस के नेता की अंग्रेजी पर तंज कसते हुए एक खबर पब्लिश की थी, जिसके बाद थरूर ने खुद उस न्यूज़ को पोस्ट करते हुए वेबसाइट के मजे ले लिए। दरअसल, थरूर ने अपने एक ट्वीट में troglodytes शब्द का इस्तेमाल किया था, इस शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी में नहीं होता है। इसका अर्थ होता है आदि मानव या फिर एकांतवासी। बस फिर क्या था, यूएई की वेबसाइट ने थरूर के इस ट्वीट को ‘वर्ड बम’ बता दिया, जिसके जवाब में कांग्रेसी नेता ने ऐसा ट्वीट किया जिसे पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स का भी सिर चकरा गया।

Shashi Tharoor drops yet another word bomb on Twitter

> > https://t.co/Q6QVDsYQIN pic.twitter.com/fvomZqvO8v — Khaleej Times (@khaleejtimes) February 7, 2018

उन्होंने लिखा, ‘वर्ड बम? या फिर यह यह lexicological inexactitude का एक केस है?’ थरूर के इस ट्वीट को पढ़कर यूजर्स काफी परेशान हो गए। एक बार में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर कांग्रेसी नेता क्या कहना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि थरूर ने खलीज टाइम्स को जो ट्वीट किया है उसके द्वारा उन्होंने वेबसाइट का ही मजाक उड़ाया है। थरूर मतलब था कि उनका ट्वीट कोई वर्ड बम है या फिर कोशविज्ञान/भाषा की अशुद्धता का केस है।

Word bomb? or is that a case of lexicological inexactitude? https://t.co/49DMzZ96da — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 7, 2018

थरूर के इस ट्वीट पर कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर खोल लेना चाहिए, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे एक बार फिर गूगल का सहारा लेना पड़ गया।’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मुझे शब्दों का अर्थ तो पता चल गया, लेकिन मैं दूसरे शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूं।’ अन्य यूजर ने कहा, ‘ऑक्सफोर्ड भी अभी बच्चा है थरूर के सामने।’ वहीं एक ने लिखा, ‘lexicological inexactitude ये कोई वर्ड बम नहीं है, बल्कि यह तो वर्ड मिसाइल है।’

Sir English speaking Center Khol lo.

Zyada scope hai. Future secure ho jayega aapka bhi aur students ka bhi.https://t.co/Fgls0uIE7F — Lol Salam (@TrollLalsalam) February 7, 2018

Again I have to google these words. — CleviiC (@cleviic) February 7, 2018

I swear, finding meaning is one thing, I'm not even able to pronounce 2nd word.. — Honest Being (@PuneetB15) February 7, 2018

It should be Tharoor Dictionary of English. Oxford is so Juvenile. — SHAILESH DEVADIGA (@SHAILRUPZ) February 7, 2018

Lexicological Inexactitude!!!! This is not a bomb it's word missile — Nakhat SingAgarwalla (@BeingNakhat) February 7, 2018

Dear sir, Which dictionary u follow ?? — सुधांशु गुप्ता (@sudtweets) February 7, 2018

I am sure now that Sunanda Puzhkar was not murdered. She must have commited suicide here these kinda words day in and day out — ashok (@ashoktewari) February 7, 2018

थरूर के किस ट्वीट पर यूएई ने कंसा था तंज

दरअसल, शशि थरूर ने पत्रकार सागरिका घोष के ट्वीट के जवाब में troglodytes शब्द का इस्तेमाल किया था। घोष ने बीजेपी नेता विनय कटियार के उस बयान पर ट्वीट किया था जिसमें कटियार ने ताज महल तोड़कर तेज मंदिर बनाने की बात कही थी। पत्रकार को जवाब देते हुए थरूर ने लिखा था, ‘हम इस तरह के आदि मानवों को हमारा देश और देश की सुंदरता बर्बाद नहीं करने दे सकते।’ यहां उन्होंने troglodytes शब्द का इस्तेमाल किया था।

Taj Mahal must be demolished and a Tejo Mandir built in its place, says Vinay Katiyar MP of ruling party. — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) February 5, 2018

We can't let these troglodytes destroy our country & everything beautiful in it. https://t.co/30TB4lXrrb — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 6, 2018

