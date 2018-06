कीचड़ में नमक मिला बना रहे रोटियां, वीरेंद्र सहवाग ने शेयर किया आंखें नम करने वाला वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर भावुक कर देना वाला वीडियो शेयर किया है। आंखें नम कर देने वाले हैती के इस वीडियो में लोग खाने के लिए कीचड़ में नमक डालकर रोटियां बना रहे हैं। हैती के इस वीडियो में लोग बढ़ी सी कढ़ाई में पानी डालकर मिट्टी मिला रहे हैं। बाद में मिट्टी को रोटी का आकार देकर इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। मिट्टी सूखने के बाद यहां के निवासी नमक मिली सूखी मिट्टी को जमीन से उठाकर खा रहे हैं।

सहवाग ने वीडियो शेयर कर लोगों से भावुक अपील भी की है। उन्होंने लिखा है कि लोग खाने का बर्बाद ना करें, इसकी अहमियत को समझे। बीते मंगलवार (19 जून, 2018) को किए गए इस ट्वीट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने लिखा है, ‘गरीबी! हैती के लोग मिट्टी और नमक की रोटियां खा रहे हैं। प्लीज…प्लीज खाना बर्बाद ना करें। जिसकी हम कद्र नहीं करते वह किसी के लिए बहुत अहम है। अपना बचा हुआ खाना जरुरतमंद लोगों को दान कर दें या ऐसी एसोसिएशन जैसे रोटी बैंक को दे जो इसे गरीबों तक पहुंचचाती है।’

लोगों से खाने बचाने को लेकर की गई सहवाग की अपील इस अपील पर लोग सोशल मीडिया में जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो पर तंज भी कसा है। यहां देखें ट्वीट्स-

Poverty ! Eating Roti’s of mud mixed with salt in Haiti. Please please don’t waste your food, what you don’t value and take for granted is a huge luxury for some. Please donate extra food to people in need or associations like Roti Bank’s which give it to the needy pic.twitter.com/gyEJ9kF4Jy — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 20, 2018

Sahi kha film bnane ke bjaye kuch roti bhi de dete unhe — SaurabhNegi uttarakhandi (@sauravSN000) June 20, 2018

We at @rha_india collect the surplus food and share it to the needy, we have our chapters in 50+ cities in India and almost 30+ countries. — prasad (@prasadsonule) June 20, 2018

This is so heart breaking. And we take the two most precious things food and water for granted..! — Puneet Kumar (@puneetkc_47) June 20, 2018

Really a Sad reality of life and painful to see the situation in Haiti. Instead of asking not to waste food best is to ask people to save and donate the food for needy & hungry. Food wastage has no control. — (@kiranjshedge) June 20, 2018

We must help and support — iyukesh (@YukeshBalaji2) June 20, 2018

बता दें कि करीब एक करोड़ की आबादी वाले हैती में लभगग 30 लाख लोगों के पास खाना नही हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या भी भुखमरी है। हजारों की तादाद में लोग कुपोषण का शिकार हैं। बड़े पैमाने पर पेट भरने के लिए लोग मिट्टी की रोटियां बनाकर अपना गुजारा करते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App