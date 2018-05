विराट कोहली ने किया चैलेंज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिया जवाब

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कसरत करते हुए अपना वीडियो पोस्ट कर पीएम को भी वैसा ही करके दिखाने के लिए कहा है। कोहली ने इसी के साथ अपनी पत्नी व बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और साथी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को भी इस पोस्ट में टैग किया। कहा कि वे भी वीडियो क्लिप के जरिए बताएं कि आखिर वे खुद कैसे तंदुरुस्त रखते हैं।

आप सोच रहे होंगे कि कोहली ने पीएम समेत बाकी लोगों को यह फिटनेस चैलेंज क्यों दिया? केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के ट्वीट में आपको इस बात का जवाब मिलेगा। दरअसल, फिटनेस चैलेंज की शुरुआत राठौर ने की थी। उन्होंने 21 मई को टि्वटर पर अपना वीडियो पोस्ट कर कसरत करके दिखाई थी। साथ ही दावा किया था कि वह इसी तरह रोजाना व्यायाम कर खुद को चुस्त-दुरुस्त रखते हैं।

#HumFitTohIndiaFit Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my videoand I challenge @iHrithik, @imVkohli & @NSaina to joinpic.twitter.com/pYhRY1lNEm — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) May 22, 2018

राठौर ने अपने इस पोस्ट में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, विराट कोहली और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को टैग किया था। साथ ही उन्होंने इन तीनों से इस चैलेंज को स्वीकारने की अपील की थी।

बुधवार (23 मई) को इसी क्रम में कोहली ने चैलेंज स्वीकारा और खुद का कसरत करता हुआ एक वीडियो अपने टि्वटर हैंडल से पोस्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री की तरह उन्होंने भी कुछ लोगों को इस चैलेंज को कर के दिखाने के लिए कहा, जिसमें पीएम मोदी, उनकी पत्नी और धोनी शामिल थे।

देखिए कोहली ने कैसे की कसरत-

कोहली के इस पोस्ट का पीएम ने संज्ञान लिया और जवाब में बुधवार शाम को ट्वीट किया। कहा, “विराट, मैं आपका चैलेंज स्वीकारता हूं। मैं अपना फिटनेस चैलेंज से जुड़ा वीडियो जल्द पोस्ट करूंगा।”

पीएम की प्रतिक्रिया के बाद केंद्रीय मंत्री ने भी चैलेंज स्वीकारने पर उनकी तारीफ की। कहा कि यह पीएम वाकई में सुपर स्पोर्टिंग हैं। उन्होंने कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार लिया है। उन्हें लगता है कि हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा।

