उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍य नाथ ने 29 जनवरी को प्रयागराज में गंगा स्‍नान किया और पूजा-पाठ की। उनके साथ कई मंत्रियों और संतों ने भी डुबकी लगाई। आदित्‍य नाथ जैसे ही एक डुबकी लगा कर सीधे हुए, उनके साथ स्‍नान कर रहे नेताओं, साधुओं ने उनके शरीर पर जल छलकाना शुरू कर दिया। एक साधू उनकी पीठ रगड़ते भी दिखाई दिए। वहीं पर एक अफसर भी टाई बांधे उनके पीछे पानी में खड़ेे दिखेे। बता दें कि योगी इन दिनों कुंभ मेले में काफी वक्‍त दे रहे हैं। वहीं से वह अपना कामकाज निपटा रहे हैं। 29 जनवरी को उन्‍होंने कैबिनेट की मीटिंंग भी प्रयागराज में ही की। इससे पहले उन्‍होंने ट्विटर के जरिए अपने स्‍नान व पूजा-पाठ से जुड़ी कई तस्‍वीरें शेयर कीं। देखें उनके

स्‍नान का वीडियो:

#WATCH Prayagraj: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and other leaders take holy dip at #KumbhaMela2019 pic.twitter.com/srZmBhgh5P

— ANI UP (@ANINewsUP) January 29, 2019