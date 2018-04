बागी-2 में दिखाई गई कश्मीरी शख्स को जीप से बांधने जैसी घटना, टि्वटर पर छिड़ी बहस

फिल्म बागी-2 शुक्रवार (30 मार्च) को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पर इस फिल्म ने 25.10 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म के निर्देशक और निर्माता भले ही इस कारण जश्न मना रहे हों। लेकिन इस वक्त फिल्म के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के ओपनिंग सीन में कश्मीरी शख्स को सेना की जीप में बांधकर ले जाते दिखाया गया। आपको बता दें कि बीते साल जम्मू-कश्मीर में जवानों पर स्थानीय नागरिकों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद नौ अप्रैल को 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर लीतुल गोगोई ने सेना की जीप पर एक कश्मीरी युवक को बांधकर इलाके में घुमाया था। हालांकि, इस घटना को लेकर सेना को काफी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा था। मगर वरिष्ठ अधिकारियों ने मेजर के उस फैसले की तारीफ की थी। सेना ने बाद में मेजर गोगोई को सम्मानित भी किया था।

बागी 2 में टाइगर ने रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी का किरदार निभाया है। वह कश्मीर में सेना के कमांडो होते हैं और अपनी जीप के आगे मानव ढाल के रूप में एक शख्स को बांध देते है, ताकि वहां के पत्थरबाज उन पर हमला न कर सकें। फिल्म की कहानी में रॉनी के इस कदम को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया जाता है तो वह कहते हैं, “पत्थर फेंकने तक को ठीक था, पर तिरंगे को नहीं जलाना चाहिए था।”

शनिवार (31 मार्च) को टि्वटर पर इस मसले पर गहमा-गहमी दिखी। लोग फिल्म के इसी सीन को लेकर बहस कर रहे थे। वे कश्मीर की पुरानी घटना से मिलते-जुलते मीम शेयर करते नजर आए। द नामक के हैंडल से ट्वीट किया गया कि इससे पहले मिथुन की फिल्म में भी कुछ ऐसी ही घटना दिखाई जा चुकी है। शख्स ने घटना से जुड़ी वीडियो क्लिप भी पोस्ट की। एचरोहित ने साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में दिखाए गए ऐसे ही सीन के फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड किया। देखिए कुछ ट्वीट्स-

