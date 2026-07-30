बाहर का खाना खाने के शौकीन लोगों को बहुत अच्छे यह पता होगा कि एक टाइम का खाना अगर हम बाहर खाते हैं तो कम से कम 100 रुपए का खर्चा होना लाजमी है। 20-30 हजार की नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपए का खाना रोज बाहर खाना संभव नहीं। ऐसे में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को 10 रुपए में घर जैसा और भरपेट खाना दे रही हो तो सोचिए उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी कितने खुश होंगे। ऐसी ही एक कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो रहा है जिसमें वह गार्ड अपनी कंपनी से मिलने वाले 10 रुपए के लंच के बारे में इंटरनेट यूजर्स को बता रहा है।
10 रुपये के लंच को देख हैरान हुए लोग
गार्ड के वायरल वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। जब उसने अपनी कंपनी की कैंटीन में परोसे जाने वाले हेल्दी खाने की एक झलक लोगों को दिखाई तो लोग हैरान रह गए। 10 रुपए में मिलने वाले इस खाने को देखकर लोगों के मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। लोग इस बात से हैरान हैं कि मात्र 10 रुपये में इतना बढ़िया खाना कैसे मिल सकता है? इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को आनंद कुमार नाम के गार्ड ने खुद शेयर किया है। उनके इस वीडियो को 7.5 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।
क्या-क्या था खाने की प्लेट में?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आनंद कुमार को सिर्फ 10 रुपये में कंपनी से मिलने वाले खाने में अच्छी खासी मात्रा में चावल मिले हैं। साथ में क्रिस्पी पापड़, करेले की भुर्जी, सोयाबीन की सब्जी और दाल मिली है। साथ में सलाद के रूप में एक प्याज का टुकड़ा मिला है। वीडियो में आनंद कुमार को कहते हुए सुना जा सकता है कि यही खाना अगर मैं बाहर खाऊंगा तो आराम से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये का पड़ेगा। ऐसे में कंपनी से मिलने वाला खाना हमें बहुत सस्ता पड़ता है।
आनंद के लंच को देख लोगों ने क्या-क्या कहा?
आनंद का वायरल वीडियो लोगों के दिल को भा गया। कई लोगों ने आनंद की कंपनी की भी तारीफ की है जो अपने कर्मचारियों को इतना पौष्टिक खाना सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध करा रही है। कुछ लोगों ने तो आनंद से उनकी कंपनी का एड्रेस तक पूछ लिया और कहा कि उन्हें भी ये खाना खाना है। कई यूजर्स ने इस खाने को अपने ऑफिस कैफेटेरिया में मिलने वाले खाने से बेहतर बताया और कहा कि यह खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है।
एक यूजर ने लिखा है यह खाना कई महंगे रेस्टोरेंट के लंच से बैलेंस्ड, ताजा और कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कई लोगों ने खाना परोसने के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एतराज जताया है। कई यूजर्स ने आनंद से कहा कि वह अपनी कंपनी से दोबारा इस्तेमाल होने वाले या इको-फ्रेंडली विकल्पों पर स्विच करने के लिए कहें।
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