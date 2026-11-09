सीट पर बैठोगे तो खाना तो लेना पड़ेगा… सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पैंट्री बॉय यात्रियों का ऑर्डर लेने को बोल रहा है। जब एक यात्री ने मना किया कि उसे खाना नहीं लेना है तो वह गुंडागर्दी पर उतर आया और बिहार सुरक्षित जाने की बात कहने लगा। हालांकि जनसत्ता इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

एक यात्री ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रेलवे को टैग करते हुए इस पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

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यात्री और पैंट्री बॉय के बीच हुई बातचीत-

जबरदस्ती खाना ऑर्डर करने पर यात्री ने कहा कि ये कैंटीन थोड़ी है… हम पैंट्री कार्ड वाले हैं एक टाइम खाना लेते हैं यहां से बिहार तक। ठीक से बनाओ… एक दिन का चार्ज है। हमें नहीं खाना है हमरे पास पैसा नहीं है। इसके बाद पैंट्री बॉय ने कहा कि नहीं है पैसा कोई बात नहीं, जहां तेरा जगह है वहां पर जाकर बैठ जाओ खाना हम देंगे। खाना-वाना हमें नहीं लेना है… चल नाम लिखा- नाम नहीं लिखाना है खाना नहीं लेना है। नाम नाई लिखइबे उतर जो ओईमे भलाई है। कहीं और लफड़ा पालबे के कोशिश करबे त कहीं लफड़ा न पाल पइबे। जाई बाड़ बिहार सुरक्षित जो, खाना लेईके। यात्री फिर अपनी बात दोहराता है कि हम खाना नहीं लेंगे डायरेक्ट बात है। इस पर पैंट्री बॉय ने धमकी देते हुए अगर बिहार सुरक्षित जाना है तो खाना ले लो। देख लो गाइस… ये सब देख लो, सबको बोल रहा है जबरन कि खाना लेना पड़ेगा सही कैंटीन है।हम मंथली जा रहे हैं ना हर एक थाना पर, महीने के 70 हजार दियाल रहे है…

देखिए लोगों ने क्या कहा-

एक यूजर ने लिखा कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मेरा इलाहबाद की ट्रेन थी वेंडर से मैंने बस इतना बोला तुम सब्जी थाली ज्यादा रेट पर क्यों दे रहे हो, उसने बोला टीसी और आरपीएफ जितने रेलवे के कर्मचारी हैं सबको कमिशन देना पड़ता है, उल्टा गली देके बात करते हैं।

एक अन्य ने कहा कि हर जगह लूट मची है। पार्टी को चंदा देता है कैंटीन वाला… विरोध करोगे मारे जाओगे यही बता रहा है श्रीमान की कृपा है। एक ने कहा कि भारतीय ट्रेनों में जबरदस्ती खाना खिलाने वाले को धन्यवाद। एक अन्य ने कहा कि आपको लगता है रेलवे डिपार्टमेंट आपका जवाब देगा @Indianrailgadi, क्यों सही बोल रहा हूं ना।

एक अन्य ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब रेल यात्रा में सीट पर बैठने पर अलग जीएसटी और खड़े रहने के लिए अलग जीएसटी भी आयेगा। एक यूजर ने लिखा है कि जी बिलकुल ट्रेन में चढ़ने पर ही अनिवार्य कर देना चाहिए। एक ने पूछा कि आखिर ये कौन लोग है जो देश हित रेलवे हित में एक खाना नहीं खरीद सकते। अन्य ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि अभी reel Mantri एक ट्रेन में बैठ के दिखा देंगे कि देखो मुझसे किसी ने जबरदस्ती खाने के लिए नहीं बोला।

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लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत है सीट पर बैठने से खाना आर्डर करना पडेगा एक तरह से जबरन वसूली का मार्ग प्रशस्त कर रहा है वेंडर। बहुत से लोग अपना घर से खाना ले जाते है। लोगों की राय है कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इस तरह का यात्रियों के साथ व्यवहार करना उचित नहीं है। यह जो भी गुंडे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को आप जबरदस्ती थोड़ी खाना खिला सकते हैं। इनके बाप की ट्रेन थोड़ी है जो यह डिसाइड करेंगे कि कहां बैठेंगे और नहीं बैठेंगे। अन्य ने कहा कि सही तो कह रहे है खाना ऑर्डर करोगे तभी तो स्पेशल डिश मिलेगी- जैसे चूहा फ्राई , छिपकली काली मिर्च ये सब स्पेशल है। खैर, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-