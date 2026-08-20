प्यार की कोई सीमा नहीं होती है… इन दिनों एक ऐसी ही जोड़े की प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है। स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे और भारतीय मलयाली महिला ने केरल के मंदिर में हिंदू रिती-रिवाद से शादी की है। सोशल मीडिय पर जोड़े की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्यार की मिसाल बनी इस जोड़ी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।

यह शादी केरल के त्रिशूर में गुरुवायुर मंदिर में संपन्न हुई, इस समारोह में रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए। निधिन चंद पिरावोम की रहने वाली हैं। इस शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग इस क्रॉस-कल्चर शादी की तारीफ कर रहे हैं। शादी समारोह सुबह 11 बजे गुरुवायुर मंदिर में हुआ, जिसके बाद पुष्पांजलि ऑडिटोरियम में जश्न मनाया गया। इस समारोह में जोड़े के रिश्तेदारों के साथ-साथ निधिन के 22 साल के बेटे वेड्डिक शंकर भी शामिल हुए।

कैसे शुरु हुई ये प्रेम कहानी

इस जोड़े की प्रेम कहानी 2008 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई, जब निधिन वहां उच्च शिक्षा के लिए गई थीं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा करने के बाद वह आईटी मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करने के लिए यूके चली गईं।

निधिन, रिटायर्ड वेटनरी फील्ड ऑफिसर केएन चांडी और पंबकुडा ग्राम पंचायत की पूर्व सदस्य राजी की इकलौती बेटी हैं। बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। यूके में रहने के दौरान वीज़ा नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जिनसे विदेशी छात्र भी प्रभावित हुए। अपना वीज़ा रद्द होने के बाद निधिन ने इस मुद्दे पर संसदीय समितियों के सामने सक्रिय रूप से पैरवी की।

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इसी दौरान उनकी मुलाकात मार्टिन डे से हुई जो उस समय यूके की संसद में लिनलिथगो और ईस्ट फाल्किर्क निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के सदस्य मार्टिन और निधिन शुरू में अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की मुलाकात फरवरी 2016 में हुई और दो महीने बाद मार्टिन ने निधिन के प्रति अपने प्यार का इज़हार किया। उन्होंने निधिन को साथ मिलकर ज़िंदगी शुरू करने का प्रस्ताव दिया।

निधिन तलाकशुदा थीं और 12 साल के बेटे की मां थीं, शुरू में कुछ हिचकिचा रही थीं। उस समय उनके पास न तो नौकरी थी और न ही वीज़ा स्टेटस। हालांकि, मार्टिन अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह सजग थे। उन्होंने निधिन को अपने घर पर अपने माता-पिता, मार्गरेट डे और रॉन डे से मिलवाया। उन्होंने निधिन का दिल खोलकर स्वागत किया। इसके बाद मार्टिन, निधिन और उनके बेटे वेद्दिक के साथ यूके गए।

वेद्दिक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब एडिनबर्ग में कंप्यूटरशेयर में सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते हैं। निधिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अभियानों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं।

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प्यार की मिसाल बनी ये जोड़ी

निधिन हमेशा से गुरुवायुर मंदिर में शादी करना चाहती थीं। हालांकि, वीज़ा और परिवार से जुड़ी ज़रूरतों के कारण उनकी शादी नौ साल पहले यूके में रजिस्टर हुई थी। शादी के बाद मार्टिन कई बार केरल गए। वे 2018, 2019 और 2023 में केरल भी आए लेकिन दर्शन के लिए गुरुवायुर मंदिर नहीं जा पाए। पहेल बाढ़ फिर कोविड-19 महामारी और परिवार के सदस्यों की बीमारी के कारण वे फिर केरल नहीं आ सके।

अब अपनी चौथी यात्रा के दौरान, शादी रजिस्टर होने के नौ साल बाद इस जोड़े ने आखिरकार निधिन की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी की और गुरुवायुर मंदिर में शादी की रस्में पूरी कीं। मार्टिन डे 1999 से जनसेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने पहले रिटेल बैंकर और काउंसलर के तौर पर काम किया और नौ साल तक तीन कार्यकाल के लिए यके के सांसद रहे। वह स्कॉटिश संसद में भारत के लिए ‘ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप’ के अध्यक्ष भी हैं।

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