एक स्कूल टीचर उस समय हैरान रह गईं जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लंच बॉक्स चेक किए। उन्होंने देखा कि लगभग हर बच्चे के पास आलू की सब्जी या फिर आलू से ही बना खाना था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर न्यूट्रिशन, खाने की अहमियत और आमतौर पर स्कूल टिफिन में क्या होता है, इस पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।
‘बीइंग ह्यूमर’ (Being Humour) नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में टीचर क्लासरूम में घूमती हुई दिख रही हैं, जबकि बच्चे उत्साह के साथ अपने लंच बॉक्स उन्हें चेक करने के लिए दे रहे हैं। वह कुछ छोटे स्टूडेंट्स के टिफिन खोलने में मदद करती हैं और फिर हर टिफिन के अंदर झांककर देखती हैं।
जैसे-जैसे वह एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर गईं, एक पैटर्न साफ़ दिखने लगा। एक बच्चे के पास आलू की सब्ज़ी थी, दूसरे के पास आलू का पराठा, और कई अन्य बच्चों के पास कुछ सब्ज़ियों के साथ पकाया हुआ आलू था। लगभग हर लंच बॉक्स में किसी न किसी रूप में आलू देखकर शिक्षिका हैरान रह गईं। उन्होंने बार-बार बच्चों से पूछा कि उस दिन लगभग सभी लोग लंच में आलू क्यों लाए थे, जबकि छात्र चुपचाप उन्हें देखते रहे और अपना खाना दिखाते रहे।
क्लिप को एक कैप्शन के साथ साझा किया गया था जिसमें लिखा था, “यह वीडियो प्रोटीन पग्लस के लिए दर्दनाक हो सकता है।” यह दावा किया गया कि एक शिक्षका ने सभी छात्रों के टिफिन की जांच की और पाया कि लगभग हर बच्चे के पास या तो आलू की सब्जी या आलू पराठा था।
पोस्ट में सवाल उठाया गया कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ अक्सर बच्चों के दोपहर के भोजन से गायब क्यों होते हैं और इसे “गंभीर चिंता का विषय” कहा गया है। इस वीडियो को लेकर जल्द ही बहस छिड़ गई। कई यूज़र्स ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ प्रोटीन के बजाय आलू चुनने से कहीं ज़्यादा पेचीदा है।
कई लोगों का कहना था कि बजट एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने आगे बताया कि पनीर, सोया, बीन्स और प्रोटीन वाले दूसरे पदार्थों की कीमत आलू के मुकाबले काफी ज़्यादा होती है, इसलिए कई परिवारों के लिए इन्हें रोज़ाना स्कूल के लंच में शामिल करना मुश्किल होता है। वहीं, कुछ लोगों का मानना था कि वीडियो में दिखाए गए खाने की चीज़ें प्रोसेस्ड फ़ूड से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों को इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट या चिप्स के पैकेट लाते देखा है।
कुछ यूज़र्स ने इस आलोचना पर ही सवाल उठाए। उनका तर्क था कि बढ़ते बच्चों को प्रोटीन के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट और फ़ैट का भी संतुलित मात्रा में सेवन करना ज़रूरी होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि खाने को ‘अनहेल्दी’ (अस्वास्थ्यकर) करार देने से पहले लोगों को बच्चों के पोषण से जुड़े दिशा-निर्देशों को देखना चाहिए।
कुछ लोगों का कहना था कि यह वीडियो पोषण के बारे में जानकारी की कमी को उजागर करता है, क्योंकि कई माता-पिता अलग-अलग पोषक तत्वों की भूमिका को पूरी तरह समझे बिना ही पेट भरने वाला खाना पैक कर देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे युवा पीढ़ी माता-पिता बनेगी, संतुलित आहार के बारे में जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ेगी।
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