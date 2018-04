अक्षय तृतीया पर ट्रोल हुआ SBI, लोगों ने पूछा- कैश है नहीं और दे रहे बधाई, हद बेशर्मी है

भारतीय स्टेट बैंक अक्षय तृतीया की बधाई देकर लोगों के निशाने पर आ गया है। दरअसल, लोगों ने एटीएम में कैश नहीं होने की होने की बात कहकर एसबीआई का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल, एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा, “इस अक्षय तृतीया पर हम आपको और आपके पूरे परिवार को सुख और शांति की शुभकामनाएं देते हैं। जूलरी की खरीद पर हमारा बैंक अच्छे डिस्काउंट और कैशबैक के ऑफर दे रहा है। हमारे डेबिट कार्ड से शॉपिंग करें और फायदा उठाएं।” एसबीआई के इस ट्वीट पर लोगों ने बैंक को आड़े हाथों ले लिया। बता दें कि आजकल कई बैंकों में कैश की किल्लत चल रही है, जिसके बाद एक यूजर ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एटीएम में कैश नहीं है और बधाई अक्षय तृतीया की। हद बेशर्मी है।

एक यूजर ने लिखा कि अगर किसी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो आपका डेबिट कार्ड किस तरह जूलरी खरीदने में लोगों की मदद कर सकता है। अपने डेबिट कार्ड होल्डर्स को बरगलाना बंद करें। बता दें कि इन दिनों देश के कई हिस्सों में कैश की किल्लत देखी जा रही है। वित्त मंत्रालय ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि इस माह के शुरुआती 13 दिनों में करंसी सप्लाई 45000 करोड़ रुपए बढ़ गई है।

This Akshaya Tritiya, we wish you and your family joy and prosperity. We have some great #discounts and #cashback on #jewellery brands just for you! Shop with your SBI Debit Card and avail the benefits. Read the T&C here: https://t.co/3rlLTi2xaN#SBI #HappyAkshayaTritiya pic.twitter.com/uwvIaCOjTC — State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 18, 2018

ATM में कैश है नही और बधाई अक्षय तृतीया की।हद बेशर्मी है। — सत्यम शिवम सुंदरम (@satyamjhr) April 18, 2018

If there is no money in a/c , how your debit cards will help to customers to buy jewelries by card holders, Stop misinformation’s to your debit card holders. — Arun Kumar Chauhan (@arunkumar199201) April 18, 2018

but have no cash to celebrate and for shopping least cash/Nocash in ATM.But anyway wish u the sam. — Shaikh Taher Qadri (@QuadriTaher) April 18, 2018

हालांकि, आरबीआई का कहना है कि देश में कैश की कोई किल्लत नहीं है। आरबीआई ने कहा कि जो कैश की दिक्कत हो रही है, वह एटीएम खाली होने या एटीएम मशीनों को फिर से कैलिब्रेट करने के कारण हो रही है। आरबीआई का कहना है कि वह स्थिति पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App