सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग अजीबो-गरीब तरीके से थिरक रहे हैं। बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक बज रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियों में सऊदी अरब के गे लोग ( समलैंगिक मर्द) नाच रहे हैं। वेशभूषा से लोग सऊदी अरब के ही मालूम होते हैं। वीडियो को इमाम तौहीदी नाम के शख्स ने ट्वीट किया है। इमाम तौहीदी के ट्वीट में बताया गया है कि यह सऊदी अरब में खुला केवल पुरुषों वाला क्लब है, जिसे गे पुरुषों का क्लब कहना ज्यादा उचित होगा। बुधवार (2 मई) को ट्वीट किया गया यह वीडियो एक लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। खबर लिखे जाने तक 2296 लोग इसे रीट्वीट कर चुके थे और करीब साढ़े तीन हजार लोगों ने इसे लाइक भी किया था।करीब 2 मिनट के इस वीडियो में लोगों का जमघट दिखाई देता है जो अपने मद में चूर होकर नाचते हुए दिखाई देते हैं।

इस वीडियो को लेकर लोगों की अजीबो-गरीब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में इस प्रकार के क्लब का होना बड़ी बात हैं, क्यों कि वहां कानून को लेकर खासी कट्टरता देखी जाती हैं। ऐसे में गे क्लब वहां का प्रशासन कितना बर्दाश्त करेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियों में एक बड़े से प्रांगण में कालीन बिछी हुई दिखाई देती है और उस पर लोगों के नाचने की होड़ लगी दिखती है।

गाने का साउंड साफ नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो की गुणवत्ता से समझ में आ रहा कि शायद किसी शख्स ने मोबाइल फोन से वीडियो शूट किया है। यूट्यूब पर भी यह वीडियो काफी देखा जा रहा। यूट्यूब पर ज्यादातर कमेंट्स में लोगों अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए संपादकीय नीति के तहत हम उन्हें यहां नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं, यह वीडियो।

Saudi Arabia opens a new “Men’s Only Club” (a more appropriate way of saying “A Gay Men’s Club” in Saudi Arabia). pic.twitter.com/uC7qGHn74H

— Imam Tawhidi (@Imamofpeace) May 2, 2018