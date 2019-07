इंगलैंड में खेला जा रहा क्रिकेट विश्वकप अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच रहा है। लीग मैचों के बाद अब सबकी निगाहें सेमीफाइनल्स पर टिकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंगलैंड पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। लगभग ये भी तय है कि चौथी टीम न्यूजीलैंड की होगी। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना ना के बराबर है। दरअसल पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का एक आखिरी मौका है। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। अगर पाक ये मैच बड़े अंतर से जीतेगा तभी वह न्यूजीलैंड की जगह सेमीफाइनल में दाखिल हो सकेगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को ये करने होगा-

1. अगर बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

2. अगर पाक पहले बल्लेबाजी कर 308 रन बनाए और बांग्लादेश 0 पर आल आउट कर दे।

3. अगर पाक 350 बनाए और बांग्लादेश 38 पर आल आउट कर दे।

4. अगर पाक 400 रन बनाए और और बांग्लादेश को 84 पर आल आउट कर दे।

जब मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद से इन सब संभावनाओं पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 500 से ज्यादा रन बनाएं और बांग्लादेश को 50 रनों के भीतर ही आउट कर देंगे।

Sarfaraz Ahmed "we will try to score 500" #PAKvBAN #CWC19 pic.twitter.com/JPN3sQ5DR8

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 4, 2019