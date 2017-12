विराट कोहली को प्रपोज करने वाली इंग्लिश क्रिकेटर डेनियल व्यॉट का साथी खिलाड़ी सारा टेलर ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यॉट को इस बाबत सलाह दी। कहा कि महिला खिलाड़ी ने इस मामले में देर कर दी। कोहली को उन्हें थोड़ा और पहले प्रपोज करना चाहिए था। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने 11 दिसंबर को शादी की है। इटली के टस्कनी स्थित एक रिसॉर्ट में वह बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ पवित्र बंधन में बंधे हैं। कोहली की शादी की खबर के बाद उन्हें पसंद करने वाली कई फैंस और शख्सियतों के दिल टूटे। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी व्यॉट भी उन्हीं में से एक थीं। यह वही महिला क्रिकेटर हैं, जो कुछ तकरीबन तीन साल पहले कोहली को खुले आम प्रपोज कर सुर्खियों में छाई थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कोहली से शादी करने के लिए कहा था। हालांकि, विरुष्का की शादी पर दोनों को शुभकामनाएं दी हैं।

Should of got there quicker @Danni_Wyatt !!! https://t.co/IIZNJa2QEc

— Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) December 13, 2017