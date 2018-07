Sanju: संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू ने बॉलीवुड बॉक्स ऑपिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिये हैं। फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब यह रफ्तार 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए बढ़ रही है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीतने वाले रणबीर कपूर इस साल बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके हैं। रणबीर के करियर की यह पहली फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करके कई बॉलीवुड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। रिलीज के 5 दिन में फिल्म ने 167.51 करोड़ की कमाई कर ली है। वीकेंड में शानदार कमाई का ये सिलसिला वीक डेज में भी ट्रेंड हो रहा है। कमाई के मामले में संजू एक तरफ जहां नए रिकॉर्ड सेट कर रही है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो फिल्म का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

फिल्म का एक सीन सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ये सीन में संजय दत्त की फिल्म मुन्नाभाई MBBS के सीन को रिक्रिएट किया गया है। इस आइकॉनिक सीन में संजय दत्त बने रणबीर कहते हैं, ‘वो बाहर casualty में कोई मरने की हालत में रहा, तो उसे फॉर्म भरना जरूरी है क्या?’ इस सीन के बाद क्लास में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। फिल्म संजू की रिलीज के बाद से ही ये आइकॉनिक सीन इंटरनेट पर लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। इस सीन को लेकर ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं।

Sanju (movie) got released and creating history on the box office. Hence, many memes are flaunting on social media..

I found this one very hilarious