भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के घर नया मेहमान आया है। 30 अक्टूबर को सानिया मिर्जा ने एक बेटे को जन्म दिया। शोएब मलिक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। शोएब ने ये भी बताया कि उनके बेटे का नाम इजहान होगा। हालांकि अभी तक इस जोड़े ने अपने बेटे की तस्वीर शेयर नहीं की है। सोशल मीडिया पर सानिया और शोएब के बेटे की तस्वीर को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। यही वजह है कि लोग इसे लेकर कई ट्वीट्स भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक यूजर ने शोएब मलिक की एक तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि “बेबी मिर्जा मलिक की लीक पिक्चर”

मजे की बात ये है कि इस तस्वीर में शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथी बाबर आजम को गोद में उठाए हुए हैं। यही वजह है कि यूजर ने मजाक में इसे शोएब और सानिया के बेटे की ‘लीक’ पिक्चर बता दिया। वहीं शोएब मलिक ने भी इस पिक्चर पर काफी हैरानी जतायी और खुश होते हुए लिखा कि बहुत मजेदार, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक अपने बेटे इजहान की तस्वीर शेयर नहीं की है। हालांकि ये भी क्यूट बच्चा है, लेकिन बस हमारा नहीं है।

Excited to announce: Its a boy, and my girl is doing great and keeping strong as usual #Alhumdulilah . Thank you for the wishes and Duas, we are humbled #BabyMirzaMalik

ha ha ha very funny

Just to let everyone know, we have not shared any picture of my son Izhaan. The ones out there is of a cute baby MashAllah, just not ours. #BabyMirzaMalik https://t.co/Xdu26USrIg

