टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा को एक बार फिर अपनी एक तस्वीर को लेकर कुछ लोगों के भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, इस तस्वीर में वह ब्लैक और ब्लू ड्रेस में बेहद आकर्षक दिख रही हैं। सानिया की तस्वीर पर ज्यादातर तो लोगों ने तारीफ वाले कमेंट्स किए हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी इस तस्वीर में कुछ और ही नजर आ रहा है। इन लोगों ने अभद्र और अश्लील टिप्पणियां तक की हैं, इसलिए हम इनके कमेंट्स यहां नहीं लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने सानिया मिर्जी की इस फोटो को देखकर कमेंट्स में उनसे पूछा है- ”क्या आप प्रेग्नेंट हैं?” यह पहली दफा नहीं है जब सानिया मिर्जा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आई हों। ऐसी खबरें आती रही हैं कि सानिया मिर्जा के रहन-सहन, पहनने-ओढ़ने को लेकर लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया है।

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी को लेकर भी सानिया मिर्जी पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए थे। सानिया मिर्जा भी पहले सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने को लेकर अपना दुख जाहिर कर चुकी हैं। हाल ही में सानिया मिर्जा ने टीशर्ट पहने हुए अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में खास बात यह थी कि उनकी टीशर्ट पर एक स्लोगन भी लिखा था। सानिया मिर्जा पहले अक्सर स्लोगन लिखी टीशर्ट्स पहने हुए नजर आती थीं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसी टीशर्ट पहनना पसंद है। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने स्लोगन लिखी टीशर्ट्स पहनना बंद कर दिया था और कहा था कि यह ‘गुजरे जमाने की बात’ हो गई। लेकिन पिछले दिनों उनका गुजरा हुआ जमाना फिर से लौटकर आया जब उन्होंने एक स्लोगन लिखी टीशर्ट्स वाली अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।

टीशर्ट के स्लोगन में लिखा था- Me? SARCASTIC? NEVER. (मैं? व्यंग्यात्मक? कभी नहीं।) मतलब वह कहना चाह रही थी कि वह व्यंग या ताना मारने वाली महिला नहीं हैं।” सानिया के इस कैप्शन पर एक लाख से ज्यादा लाइक्स आए थे। हाल ही में उन्होंने एक सफेद रंग की टीशर्ट पहनी थी, जिस पर स्लोगन लिखा था- “Sorry I’m late, I didn’t want to come. (माफ कीजिए मैं देर से आई, मैं आना नहीं चाहती थी।)” सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर कैसा भी प्रदर्शन करें, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।

