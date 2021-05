केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए। इस मौके पर तमाम बीजेपी नेताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मोदी सरकार के कामकाज पर अपनी बातें रखने के लिए एक हिंदी न्यूज चैनल के डिबेट शो में पहुंचे थे। इस शो में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत संग उनकी तीखी बहस हो गई। बात यहां तक बिगड़ी कि सुप्रिया ने संबित पात्रा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया।

दरअसल पूरा मामला हिंदी न्यूज चैनल आज तक के डिबेट शो का है। इस शो में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के सात साल के काम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी ने आकर देश की बड़ी संस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया। श्रीनेत ने संबित पात्रा से कहा कि आपकी सरकार तो चीन की नाम लेने से भी डरती है वहीं इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के दो टुकड़ें कर दिए। इस पर संबित पात्रा भी भड़क गए।

जवाब में संबित पात्रा ने कहा – जब डोकलाम में स्टैंडऑफ चल रहा हो और पूरा कांग्रेस का कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए। उसे ही देशद्रोह कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो बोल रहे थे कि हम नहीं लेकिन जब तस्वीर सामने आ गई तो कहने लगे हां हम गए थे। पात्रा यहीं तक नहीं रुके उन्होंने 2008 की घटना का जिक्र किया और कहां की मां और बेटे दोनों चीन जाते हैं और वहां पर जाकर साइन करके आ जाते हैं न जाने कितने पैसों का आदान-प्रदान होता है।

संबित पात्रा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सुप्रिया श्रीनेत उनपर बरस पड़ीं। सुप्रिया ने बीजेपी प्रवक्ता को झिड़कते हुए कहा कि तू तो दो कौड़ी का गंदी नाली का कीड़ा है। संबित ने आपत्ति जताते हुए एंकर से कहा कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन सुप्रिया अपनी वही बात दोहराती रहीं। किसी तरह एंकर के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ और डिबेट आगे बढ़ी।

सोशल मीडिया पर दोनों प्रवक्ताओं के बीच नोकझोंक का यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुप्रिया श्रीनेत ने अच्छा सबक सिखाया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि टीवी डिबेट में नेताओं को ऐसी भाषा से हमेशा बचना चाहिए।

Now she should be boycotted in any form of debate. No one should share stage with her for her ill mannered behaviour. #GaliWaliMadam https://t.co/AUhqPhL7HA

— Satyendra Tripathi (@isatyendra) May 30, 2021