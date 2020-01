बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा अपने एक ट्वीट के कारण सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। संबित पात्रा ने ट्वीट कर शाहीन बाग मे प्रदर्शन पर बैठे लोगों पर निशाना साधा था। दरअसल हुआ ये कि संबित पात्रा ने एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो साल 1990 में कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरंसहार का था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे घाटी में आतंकवादियों ने 24 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। वीडियो में अपनों की मौत पर रोते-बिलखते कश्मीरी पंडित दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने लिखा- शाहीन बाग वालों ज़रा ध्यान से इस video को देखो और हिम्मत है तो एक बार “Islamist Terrorism हाय हाय” के नारे बुलंद करो। आज ज़रा “हम भी देखेंगे” कि आप, वो 500-500 रुपए में आए लोग और ये रुपए बांटने वालों में इतनी हिम्मत है की नहीं!!

शाहीन बाग वालों ज़रा ध्यान से इस video को देखो!

और हिम्मत है तो एक बार “Islamist Terrorism हाय हाय” के नारे बुलंद करो। आज ज़रा “हम भी देखेंगे” की आप,वो 500-500 रुपए में आए लोग और ये रुपए बाँटने वालो में इतनी हिम्मत है की नहीं!! pic.twitter.com/43tiW3zTYA — Sambit Patra (@sambitswaraj) January 20, 2020

संबित पात्रा का ये ट्वीट आते ही वायरल होने लगा। ट्वीट के घंटे भर के अंदर ही इसे हजारों रिट्वीट और कमेंट्स मिल गए। कमेंट् करने वालों में ज्यादातर यूजर्स संबित पात्रा को उनके इस ट्वीट के लिए ट्रोल करने लगे।

ट्रोल करने वाले लिख रहे हैं कि आज जरा सबको बता दीजिए कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा था तब की केंद्र में वीपी सिंह सरकार को आपका समर्थन था और आपकी ही पार्टी के जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ऐसे लोगों ने लिखा कि कश्मीरी पंडितों को आप लोगों ने सुरक्षा नहीं दी और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर किया। तुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि आप वोटों के लिए नौटंकी करना बंद करो और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करो।

आज जरा सबको बतादो @sambitswaraj 19 January , 1990 को VP Singh प्रधान मंत्री थे ।

और उनकी सरकार को BJP समर्थन दे रही थी ।

Jagmohan J&K के Governor थे ।

Jagmohan आपकी पार्टी के हैं ।

कश्मीर पंडितों को आपने सुरक्षा नही दी और उन्हें कश्मीर से भागने के लिए मजबूर किया — Azad (@InquilabAzad) January 20, 2020

Sambit ye vote bank ka natak band kar inko insaaf dilao Tab BJP ki supported sarkar thi kuch rakt ke chinten adwani vajpai per bhi hai kyon chup rahe khoon kholta hai mera neta kis haad tak gir jjate hai hinduon ke ek ker ke sabki lenge — Main Siya Raam Vanshaj (@ashusharma777) January 20, 2020

एक अन्य यूजर ने लिखा कि स्पोक्सपर्सन हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? @sibhai_mohsin नाम के इस यूजर ने लिखा- इनको कुछ भी बोलने का हक नहीं है। खुलेआम हिंदू मुस्लिम करके भड़का रहे..जहर घोल रहे लोगों में। सबको दिख रहा है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसी तरह के तमाम यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं जो संबित पात्रा पर लोगों को भड़काने के आरोप लगा रहे हैं।

Inko kuch b bolne ka haq he

Khule aam Hindu muslim karke bhadka rahe zaher gol rahe logo me sabko dikh rha par koi kuch bol nahi rha

Spoken person he Matlab Jo b chahhe bolega Kya ye — Mohsin (@sibhai_mohsin) January 20, 2020

अरे चाटुकार तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादी कब तक झूठ का सहारा लेकर झूठी अफवाह फैलाते रहेगा — Ravi mathur (@ravimathur000) January 20, 2020

Sir, now these Pak suportd Islamic secularists,wl shout tht, by showing their deadly heinous deeds, u r instigating public.

Actualy tht’s y they buy these media mafia,wid money to supprs these crimes against #Hindus

Actually, media shld also b held resposbl & shld b prosecutd. — Spirit of India.Bengalurian (@bgl_chowkidar) January 20, 2020

Phle tum godse murdabad kaho… — Anil pandey (@anilpandey1149) January 20, 2020

Des bhakt or modi bhakt me antar hota he modi bhakt 500 me aate he Des bhakt des bachane aate agar tum desh bachchana chahte ho to tum bhi jaoo sahin bag me Jo is aandolan me sath nahi dega vo Des drohi kehlaya jayega jeki sambhit Patra he des drohi — asu (@mehudeshbhakt) January 20, 2020

