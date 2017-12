संबित पात्रा ने मोदी को कहा देश का बाप, अशोक पंडित बोले- जरूरी नहीं कि सब का बाप महात्मा गांधी ही हों

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी से ऊपर उठाकर देश का बाप कहने पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। संबित पात्रा के इस बयान की कांग्रेस कड़ी निंदा कर रही है। वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी महात्मा गांधी के लिए टिप्पणी कर राजनीति को और गरमा दिया है। अशोक पंडित ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “क्या यह जरूरी है कि सबका बाप महात्मा गांधी हो? हर बाप महात्मा गांधी नहीं होता।” अशोक पंडित के इस बयान की ट्विटर यूजर्स कड़ी आलोचना कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक ने लिखा “बिना फीस के वकील, तुमसे पूछ कर इस देश ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन नहीं माना। मोदी, महात्मा गांधी की चरण रज तक नहीं हैं, तो तुम मानों मोदी जैसे को अपना बाप। हम मोदी जी को राष्ट्र का प्रधानमंत्री मान रहे हैं यह बहुत है लेकिन उनकी सोच राष्ट्रवादी नहीं है।” एक ने लिखा “आप लोगों की पूरी जिंदगी गांधी और नेहरु को नीचे लाने में बीत गई और आपके बाप मोदी जी विदेश जाकर भी असली बापू की प्रतिमा का उद्घाटन करते रह जाते हैं। यह है असली बापू की हैसियत।” एक ने लिखा “सही बात है महात्मा गांधी के बेटे ऐसे नालायक और निकम्मे नहीं हो सकते।” एक ने लिखा “बिलकुल जरूरी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनका बाप गोडसे है, जैसी जिसकी सोच।”

Kya Yeh Zaroori hai ki Sabka Baap #MahatmaGandhi Ho ? Every Baap doesn’t have to be #MahatmaGandhi…#ModiBaapDebate

