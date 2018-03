राज्यसभा चुनाव: सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नरेश अग्रवाल, ट्विटर पर लोग लेने लगे मजे

समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गये हैं। नरेश अग्रवाल दोबारा राज्यसभा ना भेजे जाने से समाजवादी पार्टी से नाराज थे। आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल हो की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। और लोग इस पर मजे लेने लगे। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि ट्विटर पर हल्ला है कि नरेश अग्रवाल बीजेपी के वाशिंग मशीन में जा रहे हैं, वह साफ सुथरे होकर निकलेंगे। एक यूजर ने गुस्से में लिखा कि बीजेपी इतनी नाकाबिल हो गई है कि नरेश अग्रवाल को पार्टी में शामिल कर रही है। हो सकता है कल ओवैसी को भी शामिल कर ले। बता दें कि माना जा रहा है कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में दोबारा ना भेजे जाने से नाराज थे। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया है। जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिये जाने पर नरेश अग्रवाल ने कहा कि सपा ने उनकी तुलना फिल्मों में काम करने वाली से कर दी और उन्हें बेहतर समझकर राज्यसभा का टिकट दिया।

Naresh Agrawal joins BJP in the presence of Union Minister Piyush Goyal at BJP headquarters in Delhi. He was in Samajwadi Party earlier. pic.twitter.com/yJBfTak7hv — ANI (@ANI) March 12, 2018

Dear @AmitShah has BJP become so impotent that it is accepting leader like Naresh Agarwal who abused lord Ram in RS, shame on @BJP4India ! Yesterday Narayan Rane and today Naresh Agarwal… tomorrow they might as well invite Assudin Owaisi to join BJP, disgusting! — राघव धूत (@iamrad7) March 12, 2018

Buzz on Twitter that Naresh Agarwal is soon going to the washing machine of BJP and will come out clean. — BaBu (@BabuSaheb90) March 12, 2018

ट्विटर पर कई यूजर नरेश अग्रवाल के पुराने बयानों को शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये वही नरेश अग्रवाल हैं ना जिन्होंने हिन्दू देवी-देवताओं की तुलना शराब से की थी। एक यूजर ने कहा है कि नरेश अग्रवाल ने भगवान राम का अपमान किया है। बीजेपी में उन्हें शामिल करने के लिए अमित शाह को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि नरेश अग्रवाल नये-नये पैदा हुए राष्ट्रवादी है। एक यूजर ने गुस्से में लिखा अब बीजेपी को आजम खान से बात करनी चाहिए।

Sir @AmitShah , Naresh Agarwal insulted Lord Ram when he was in SP. Shame on BJP for including him in the party. — Lame Monk (@oldschoolmonk) March 12, 2018

Naresh agarwal is the newborn nationalist certified by himself his majesty @sambitswaraj after his entry in bjp. — Murtuza #KisanLongMarch (@murtuzaspeaks) March 12, 2018

Not repeated in Rajya Sabha by Samajwadi Party (which opted for Jaya Bachchan), Naresh Agarwal to join the BJP — Aman Sharma (@AmanKayamHai_ET) March 12, 2018

Narayan Rane, Naresh agarwal – bjp = congress ! Congress is getting cleaner — swamilion (@swamilion) March 12, 2018

After Naresh Agarwal entry BJP should ask Azam Khan to join too. Politcal compromises here — Opinion_Guru (@OpinionGuruu) March 12, 2018

@narendramodi Modi Should be impeached /expelled from Parliament ,Raw + NIA should Probe his Relation with Naresh Agarwal who have Relation with Pakistan according to RSS ideologue @RakeshSinha01 https://t.co/wuXe3nsLX7 — Joker (@cap_jokerr) March 12, 2018

