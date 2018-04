बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने दो काले हिरणों का अक्तूबर 1998 में शिकार करने मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने उन्हें जोधपुर केन्द्रीय कारागार भेज दिया। उनके वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि अभिनेता को उन पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे। साथ ही, मौजूदा मामले में अदालत ने सभी पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में उनके सहयोगियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और एक स्थानीय निवासी दुष्‍यंत सिंह को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए बरी कर दिया। सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस की एक बोलेरो (एसयूवी) से जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया। सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है। इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद हैं, जो बलात्कार के मामले में दोषी हैं। जेल सूत्रों ने बताया कि सलमान को बैरक नंबर दो में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है।

सलमान खान को सजा पर पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर ने दुख प्रकट किया है। अख्‍तर ने ट्विटर पर लिखा, ”मेरे दोस्‍त सलमान खान को 5 साल की सजा होते देख दुख हो रहा है, मगर कानून को अपना काम करना ही चाहिए। हमें भारत के माननीय कोर्ट का सम्‍मान करना होगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सजा बहुत कड़ी है। मेरा दिल सलमान के परिवार और उके फैन्स के लिए रोता है। मुझे यकीन है कि वह जल्‍द बाहर आ जाएंगे।”

PHOTOS: काली शर्ट और काले चश्मे में कोर्ट पहुंचे सलमान, साए की तरह साथ रहे शेरा।

Really Sad to see my friend Salman khan sentenced for 5 year But the Law must take its course & we got to respect the decision of honourable court of India but i still think punishment is to harsh but my heart goes to his family & fans ..

Am sure he will out soon .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 5, 2018

शोएब के इस ट्वीट पर पाकिस्‍तानी फैन्स ही उन्‍हें ट्रोल कर रहे हैं। बहुत से यूजर्स ने कहा है क‍ि वह कश्‍मीर मुद्दे पर क्‍यों नहीं बोलते हैं। देखें शोएब के ट्वीट पर पाकिस्‍तानी यूजर्स की प्रतिक्रियाएं:

Shoaib bhai kabhi Kashmir’s k liye b sad ho jaya kren aur un k liye b aik aisa tweet kr den — M. Bilal (@Muhamma48178752) April 5, 2018

Ye actually proud feel krty hain bollywood stars ko apna frnd nd blah blah kehne main. Disgusting — mala rajput (@malaPTI) April 5, 2018

What about hundred of #Teenage Muslims killed by US in a Madarssa #Afghanistan We love #Salman but Atleast You can tweet for them. Shame on you. — KareenaSalman (@Salman10187534) April 5, 2018

The people who have been your die hard fans from on the field to off field… And the same people are being washed by blood day on day.. But you least know about them .. you are much worried about the jail sentence not the people who die each n everyday, — #Kashmiri (@dawar_nazir) April 5, 2018

Aik tweet kashmir or afghans bacho k lye bh kr dy

Oooh sach onh logo se ap ko kia mile ga india ma kuch paise kmane ko mil jaye gy han na? — Hashim Choadhary (@Hashim12614128) April 5, 2018

PHOTOS: फैसले के वक्त भी साथ थीं सलमान की बहनें अर्पिता और अलवीरा, सजा मिलते ही रो पड़ीं।

Whare is kashmir ishue

Hame bh dukh ha k Salman khan k sth esa howa ha

Wase hi hme dukh kashmir or afg k logo k sth jo hwa os py hwa

Shme u — Hashim Choadhary (@Hashim12614128) April 5, 2018

Sir ji kashmir brutalities pa bhi bolna thaa. Salman khan pa bra tars aa raha ha — Waheed ul hasan (@waheed06) April 5, 2018

Sir, do some courage and guts to condemn India state terrorism in kashmir? feeling shame today to consider you one of our hero.. from KSA. was big critic of SKA hence he proved that humanity more than the fame — traditional malang (@6380684) April 5, 2018

Koi eik tweet about Kashmir? — Atta Baloch (@AttaBaloch101) April 5, 2018

