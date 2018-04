Salman Khan के जेल जाने पर टि्वटर यूजर्स बोले- अब रेस-3 सल्लू का ड्राइवर पूरी करेगा

काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने ‘दबंग’ बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुना दी है। सलमान खान के जेल जाने के बाद उनके फैन्स काफी दुखी हैं। वहीं, दूसरी ओर कई लोग सलमान खान के जेल जाने को लेकर उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। सलमान के जेल जाने के बाद ट्विटर यूजर्स का कहना है कि फिल्म ‘रेस-3’ को पूरा अब सलमान खान के ड्राइवर करेंगे। कई यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि आखिरकार काले हिरण को इंसाफ मिल ही गया।

सलमान खान के जेल जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वेदांत ठाकुर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “सलमान खान को पांच साल जेल की सजा हो गई। फिल्म ‘रेस-3’ अब सलमान खान का ड्राइवर पूरी करेगा।” एक ने सलमान खान की ‘सुल्तान’ फिल्म की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे थोड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, “जज- उस काले हिरण की बॉडी कहां पर है।” इस फोटो के जरिए शायद यूजर यह कहना चाह रहा है कि सलमान बॉडी खा गए।

एक ने लिखा, “सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में दोषी करार दे दिया गया। यह जानने के बावजूद कि हिरण ने आत्महत्या की थी। आशा करता हूं कि सलमान भाई को उच्च न्यायालय में जरूर इंसाफ मिलेगा।” एक यूजर ने फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक अभिनेता के चेहरे पर हिरण की तस्वीर लगाई गई है और तस्वीर पर लिखा है ‘ये तो सच है कि भगवान है’। इसी तरह एक यूजर ने लिखा, “बहुत खुश हूं कि आखिरकार कोर्ट ने न्याय किया। यह आदमी-लड़का, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने का आरोपी है, बेघरों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी है, आखिरकार सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन कब तक के लिए?” इसी तरह कई यूजर्स सलमान को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Salman Khan Convicted In Blackbuck Poaching Case Despite Clear Evidence That The Blackbuck Committed Suicide. Hope Salman Bhai Will Get Justice In Higher Court. #BhaiRoxx #SalmanKhan #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/dpZpglZTF8

Glad the court has stood up finally ! This man- boy who is alleged to have beaten his girlfriends up, alleged to have been in a car that was driven over homeless ppl, will finally be behind bars! But how long?#Salmankhan #BlackBuckPoachingCase #SalmanVerdict #salmanconvicted

— Tehseen Poonawalla (@tehseenp) April 5, 2018