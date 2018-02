VIDEO: डीएम ने अफसर को दी धमकी, तुम्हारा गला काट देंगे

उत्तर प्रदेश में एक जिलाधिकारी ड्यूटी के दौरान अफसर को धमकी देते नजर आए। काम में चूक होने पर वह भड़के और बोले, “अगर इंस्पेक्शन नहीं किया तो गला काट देंगे तुम्हारा।” घटना के दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीएम इसमें साफ तौर पर अपने अफसरों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। यह मामला सहारनपुर जिले से जुड़ा हुआ है। घटना के वीडियो में जिलाधिकारी पीके पांडे थे। वह दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अफसरों की खबर ले रहे थे। दफ्तर के काम में लापरवाही होने के कारण डीएम का गुस्सा अफसरों पर फूटा। पंचायत कार्यकारी अधिकारी को उन्होंने इस दौरान धमकी दी। डीएम ने कहा, “कोई होशियार होगा, जिसने ये सब लिखा होगा, मगर तुमको फुर्सत नहीं है। सारे के सारे ऐसे हैं।”

#WATCH: Saharanpur District Magistrate PK Pandey threatens Panchayat executive officer over alleged negligence in work, says, 'hum gala kaat denge tumhara'. pic.twitter.com/cDbprfVI76

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018