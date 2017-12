हार्दिक पटेल ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप, पत्रकार सागरिका घोष ने किया सपोर्ट तो लोगों ने लगा दी क्लास

गुजरात विधानसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है। कल यानि सोमवार 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। सोमवार को पता चल जाएगा कि गुजरात का अगला सरदार कौन होगा। हालांकि न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो रही है। अब वोटों की गिनती से पहले गुजरात के पाटिदार आंदोलन के मुखिया और युवा नेता हार्दिक पटेल ने शनिवार को ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि – शनिवार औऱ रविवार की रात को बीजेपी EVM में बड़ी गड़बड़ी करने जा रही है। हार्दिक ने ये भी लिखा कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। अगर EVM में गड़बड़ी नहीं हुई तो केवल 82 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी।

हार्दिक पटेल के इस ट्वीट को वरिष्ठ महिला पत्रकार औऱ टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक सागरिका घोष का समर्थन मिला। सागरिका ने हार्दिक का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर ही उंगली उठा दी। सागरिका ने हार्दिका का ट्वीट रिट्वीट करते हुए लिखा- डियर चुनाव आयोग, अब ये आप पर है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की सबसे पवित्र चीज़ यानि वोटिंग प्रोसेस को सुरक्षित कर पाते हो।

Dear Election Commission, the onus is on you to protect the most sacred act in a democracy: the voting process https://t.co/rGlDrUFEYs

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) December 16, 2017