नेटफ्लिक्‍स की वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्‍स’ पर कांग्रेसियों की नाराजगी को पार्टी अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने नकार दिया। कथ‍ित तौर पर इस सीरीज के एक एपिसोड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए अपशब्‍दों का प्रयोग करता है। शनिवार को एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि ‘मेरे पिता भारत की सेवा के लिए जिए और जान दे दी। एक काल्‍पनिक वेब सीरीज के एक चरित्र की राय से यह सब कभी नहीं बदलेगा।’ एक दिन बाद, रविवार को फिल्‍म निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने पिछले साल अपनी फिल्‍म ‘इंदु सरकार’ को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान मदद न करने के लिए राहुल पर निशाना साधा।

भंडारकर ने एक ट्वीट में वीडियो साझा किया जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता ‘इंदु सरकार’ की रिलीज से पहले उन्‍हें धमकाते और विरोध करते दिख रहे हैं। इमरजेंसी की पृष्‍ठभूमि पर बनी इस फिल्‍म पर कांग्रेसियों ने देश के कई हिस्‍सों में प्रदर्शन किया था। मधुर ने आरोप लगाया कि जब उन्‍हें परेशान किया जा रहा था, तब उन्‍होंने गांधी का समर्थन मांगा था मगर कांग्रेस अध्‍यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी।

अपने ट्वीट में भंडारकर ने कहा, ”प्रिय राहुल गांधी जी, मेरी फिल्‍म इंदु सरकार के दौरान आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरी अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। मुझे कई शहरों में 5 सितारा होटल्‍स से लेकर सेंसर बोर्ड ऑफिस तक परेशान किया गया। मैंने आपका समर्थन मांगा था, मगर आपने साथ नहीं दिया।”

Dear @RahulGandhi ji here is a compilation of the harrowing experience I had when ur party workers tried to police & control my FOE during my film #InduSarkar I was hounded at various cities to 5 star hotel to the censor board office. I requested 4 ur support but u didn't. pic.twitter.com/1y93DgVOXm

BJP/RSS believe the freedom of expression must be policed & controlled. I believe this freedom is a fundamental democratic right.

My father lived and died in the service of India. The views of a character on a fictional web series can never change that.#SacredGames

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 14, 2018