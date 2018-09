एशिया कप के लीग चरण में भारत ने पाकिस्‍तान को आसानी से मात दे दी। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में हांगकांग पर जीत दर्ज करने में टीम इंडिया के पसीने छूट गए थे। एक के बाद एक दो मैच खेलकर भारतीय टीम तो तारीफ बटोर रही है, मगर कोच रवि शास्‍त्री फैंस के निशाने पर हैं। दरअसल इंग्‍लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन, ऊपर से शास्‍त्री का इस टीम को ‘सर्वश्रेष्‍ठ भारतीय टीम’ बताना फैंस को बिल्‍कुल नहीं पसंद आया। एशिया कप के पहले मैच में जैसे-तैसे मिली जीत ने आग में घी का काम किया।

पिछले साल जुलाई में जिस तरह अनिल कुंबले की अचानक विदाई के बाद शास्‍त्री कोच बने थे, तभी से उनके खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। विदेशी धरती पर टीम के खराब प्रदर्शन ने इस आलोचना को और धार दी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने शास्‍त्री के रवैये पर सवाल खड़े किए। पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान ट्विटर पर रवि शास्‍त्री को हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। कुछ ही देर में #SackRaviShastri टॉप पर ट्रेंड करने लगा।

