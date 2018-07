मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टेनिस स्टार रोजर फेडरर को क्रिकेट के गुर सिखाने की बात कही है। पूर्व इंडियन क्रिकेटर तेंदुलकर ने ट्विटर पर फेडरर के नाम संदेश लिखते हुए यह बात कही है। तेंदुलकर ने कहा है कि वह क्रिकेट के गुर फेडरर को सिखाएंगे और पहला पाठ स्ट्रेट ड्राइव होगा, लेकिन साथ ही में तेंदुलकर ने फेडरर के सामने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि वह केवल तभी फेडरर को स्ट्रेट ड्राइव सिखाएंगे, जब टेनिस स्टार बैकहैंड में उनकी मदद करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेनिस का इतना शानदार खिलाड़ी आखिर क्रिकेट क्यों खेलना चाहता है, तो आपको बता दें कि ये सारी बातें तेंदुलकर और फेडरर के बीच सोशल मीडिया पर हो रही मजेदार बातचीत का एक हिस्सा है।

हाल ही में फेडरर ने विंबलडन 2018 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 9 जुलाई को पुरुष एकल वर्ग के चौथे दौर में फ्रांस के एड्रियान मानारिनो को मात देते हुए फेडरर ने यह शानदार कारनामा किया। इस मैच के दौरान फेडरर ने एक ऐसा शॉट खेला जिसे देख हर किसी को काफी हैरानी हुई। दरअसल, फेडरर ने मनारिनो के खिलाफ क्रिकेट का फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला। उसके बाद विंबलडन ने तुरंत ट्विटर हैंडल पर आईसीसी को टैग करते हुए सवाल किया कि वह फेडरर के इस शॉट के बाद क्रिकेट में उन्हें क्या रैंकिंग देंगे। आईसीसी ने भी विंबलडन के ट्वीट का जवाब देने में समय नहीं लगाया और एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें टेस्ट की आईसीसी रैंकिंग में फेडरर को बेस्ट बल्लेबाज बताया गया।

वहीं विंबलडन द्वारा आईसीसी से सवाल पूछे जाने पर तेंदुलकर ने ट्वीट कर फेडरर के शॉट की तारीफ की और कहा, ‘हमेशा की तरह ग्रेट हैंड आई कॉर्डिनेशन। रोजर फेडरर, 9वीं बार विंबलडन जीतने के बाद हम लोग क्रिकेट और टेनिस के नोट्स आपस में बदल लेते हैं।’ तेंदुलकर के इस ट्वीट के जवाब में फेडरर ने जवाब दिया, ‘इंतजार क्यों करना? मैं अभी ही नोट्स लेने को तैयार हूं।’ इसके बाद तेंदुलकर ने बहुत ही मजाकिया ट्वीट करते हुए कहा, ‘हाहहा, ठीक है। पहला पाठ स्ट्रेट ड्राइव का होगा, लेकिन बैकहैंड में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे दोस्त। दुर्भाग्य से मैं इस बार तुम्हारे मैच देखने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन टीवी पर जरूर देखूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले साल के विंबलडन में जरूर मिलेंगे।’

Ha ha ha..done. @rogerfederer, lesson 1 will be the straight drive only if you help me with my backhand my friend!!

Unfortunately won’t be able to come see you play this year but will be glued to the televison…Wish you all the very best! Hopefully next year @wimbledon. https://t.co/7eP6w2olW0

