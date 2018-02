वीडियो: अमित शाह के कार्यक्रम में हंगामा, हुई माइक की छीना-झपटी

कर्नाटक में विधानभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं वहीं बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अमित शाह के कर्नाटक दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के समर्थक शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम में किसानों की पॉलिसी पर सवाल पूछ रहे एक किसान से नाराज होकर भाजपाइयों ने माइक छीन लिया गया। हालांकि वीडियो में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि माइक छीनने वाले लोग कौन हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि अमित शाह मंच से कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक शख्स जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और हरे रंग का गमछा ले रखा है वह माइक लेकर अपनी बात कह रहा है। अभी इसने बोलना शुरू ही किया था कि उसके पीछे खड़ा एक शख्स उससे माइक छीनने लगता है। तभी वहां दो लोग और आ जाते हैं और उन दोनों से माइक छीन लेते हैं। इसके बाद वीडियो में ये भी दिखता है कि मंच से अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इस तरह से होगा तो संवाद नहीं हो पाएगा। अब इसी वीडियो के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जनसत्ता.कॉम इस वीडियो के जरिए किये जा रहे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है।

इस वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस वीडियो पर कमेंट में कुछ यूजर्स ने लिखा कि ये तो अभी शुरुआत है..अभी तो बहुत से सवालों के जवाब देने हैं।

This is the reality of the Bhartiya Jumla party @JantaKaReporter @dineshgrao @CarDroidusMax @AAPlogical

