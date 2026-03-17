वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में जब सभी घर में कैद थे, तभी एक 11 साल की बच्ची ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जीव को खोज निकाला। मई 2020 में इंग्लैंड की रहने वाली रूबी रेनॉल्ड्स और उसके पिता जस्टिन ने ब्लू एंकर, समरसेट, इंग्लैंड के एक समुद्र तट पर जीवाश्म की खोज के दौरान कुछ ऐसा पाया, जिसने उनके साथ-साथ वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया।

बता दें कि जीवाश्म लाखों-करोड़ों साल पहले पृथ्वी के अंदर दबे पेड़-पौधों, जानवरों या अन्य सूक्ष्मजीवों के संरक्षित अवशेष या उनके निशान होते हैं। ये चट्टानों के नीचे दबकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। जीवाश्मों से ही प्राचीन जीवों के जीवन और उनके विकास (Evolution) का पता चलता है। साल 2020 में 11 साल की रही रूबी ने एक विशाल जबड़ा ढूंढ निकाला जिसने ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है इस स्थापित फैक्ट को चुनौती दी।

अब आधिकारिक तौर पर ‘इक्थियोटाइटन सेवरनेंसिस’ के नाम से जाना जाने वाला यह प्रागैतिहासिक ‘मछली-छिपकली’ एक छोटी लड़की की पैनी नजर की बदौलत समय के साये से बाहर निकल आई है। पुरातत्वविज्ञानी साल 2020 के मई में इसकी खोज की। दरअसल, रूबी रेनॉल्ड्स और उनके पिता जस्टिन को ये जीवाश्म कीचड़ वाले इलाकों में खोजबीन करते समय मिले। रूबी ने सेडिमेंट्स में हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा देखा, जबकि उनके पिता ने पास ही में एक छोटा टुकड़ा देखा था।

जीवाश्म वैज्ञानिकों ने बाद में इन अनोखी हड्डियों की जांच की और पाया कि ये एक प्रागैतिहासिक समुद्री रेपटाइल के विशाल जबड़े के हिस्से थे। विस्तृत विश्लेषण और आगे की खुदाई के बाद, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि ये जीवाश्म इचथियोटिटन सेवरनेसिस नामक एक नई पहचानी गई प्रजाति के हैं। इस नाम का मोटे तौर पर अनुवाद “सेवरन की विशाल मछली-छिपकली” होता है, जो पास के सेवरन मुहाने और जीव के विशाल आकार को दर्शाता है।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह जीव लंबाई में 25 मीटर (तकरीबन 82 फीट) तक बड़ा हो गया होगा, जिससे यह आधुनिक ब्लू व्हेल के बराबर हो जाता है और संभवतः अब तक खोजा गया सबसे विशाल समुद्री सरीसृप बन जाता है।

जीवाश्म जो एक जबड़े का निचला हिस्सा है वो दो मीटर से अधिक लंबा था, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि जीव कितना लंबा रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इक्थियोसॉर समुद्री सरीसृप थे जो डायनासोरों के युग में रहते थे और डॉल्फिन और शार्क के मिश्रण जैसे दिखते थे; इनकी थूथन लंबी, शरीर सुव्यवस्थित और तैरने के लिए अनुकूलित मजबूत फ्लिपर होते थे। ये प्राचीन महासागरों के प्रमुख शिकारी जीवों में से एक थे।

शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि यह विशाल प्रजाति लगभग 202 मिलियन वर्ष पहले, लेट ट्राइऐसिक काल के दौरान—ठीक ट्राइऐसिक-जुरासिक विलुप्ति घटना से पहले—समुद्रों में विचरण करती थी। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार रूबी ने जो हड्डी का टुकड़ा ढूंढा वो पजल का वो आखिरी टुकड़ा था जिसे वैज्ञानिक सालों से ढूंढ रहे थे। साल 2016 में शोधकर्ताओं ने लगभग 10 किलोमीटर दूर समरसेट के लिलस्टॉक में, इचथियोसॉर के जबड़े का एक बड़ा टुकड़ा खोज लिया था। हालांकि, वह टुकड़ा अधूरा था और उसकी असली पहचान अनिश्चित बनी रही।

ऐसे में जब रूबी द्वारा खोजे गए जीवाश्म को पुराने टुकड़े के साथ मिलाकर देखा गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि यह दोनों टुकड़े एक जैसे ही विशाल मीनसरीसृप के थे। ये जीवाश्म वेस्टबरी मडस्टोन फॉर्मेशन से मिले थे – एक ऐसी भूवैज्ञानिक परत जो ट्राइऐसिक काल के एकदम अंतिम दौर की है। बाद में, शोधकर्ता 2020 और 2022 के बीच कई बार उस जगह पर लौटे ताकि और भी टुकड़े बरामद कर सकें; इस तरह धीरे-धीरे उन्होंने जबड़े की हड्डी के एक काफी बड़े हिस्से को फिर से जोड़कर तैयार कर लिया।

इक्थियोटाइटन सेवरनेंसिस की खोज क्यों मायने रखती है?

इक्थियोटाइटन सेवरनेंसिस की खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि ट्राइऐसिक काल के अंत के करीब भी विशाल इक्थियोसॉर फल-फूल रहे थे। पहले, वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि ऐसे विशाल समुद्री सरीसृप पहले ही विलुप्त हो चुके थे। यह खोज वैज्ञानिकों को यह बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है कि प्रागैतिहासिक समुद्री इकोसिस्टम कैसे काम करते थे और प्राचीन समुद्रों में विशालकाय जानवर क्यों विकसित हुए।

भोजन की प्रचुरता और कम प्रतिस्पर्धा के कारण, प्राचीन समुद्र ऐसे विशाल शिकारी जीवों को सहारा दे सकते थे जिनका आकार आज की सबसे बड़ी व्हेल के बराबर था। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि शौकिया जीवाश्म शिकारी, और यहां तक कि बच्चे भी, प्रमुख वैज्ञानिक सफलताओं में कैसे योगदान दे सकते हैं। रूबी रेनॉल्ड्स बाद में इस प्रजाति का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक अध्ययन की सह-लेखिका बनीं – यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी जो बस समुद्र तट पर एक दिन बिताने के लिए निकला था।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोधों और उपलब्ध समाचार माध्यमों पर आधारित है। समुद्री जीव विज्ञान (Marine Biology) और जीवाश्म विज्ञान (Paleontology) से जुड़े तथ्य समय-समय पर नए शोधों के साथ बदल सकते हैं। जनसत्ता इस खोज की पूर्ण वैज्ञानिक पुष्टि का दावा नहीं करता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे विषय की गहराई और आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों या मूल शोध पत्र (Research Paper) का संदर्भ लें।