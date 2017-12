कुलभूषण जाधव मामले में महिला एंकर ने पाकिस्तान को कोसा, मुसलमान यूजर्स करने लगे ट्रोल

पाकिस्तान में मौत की सज़ा पाए भारत के पूर्व नौसेनाधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने पहुंचीं उनकी मां तथा पत्नी को पाकिस्तान में काफी जलील होना पड़ा। जहां पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने जाधव की पत्नी के जूते रख लिये वहीं उनके साथ ही मां को भी मंगलसूत्र और बिंदी उतारकर मुलाकात के लिए बाध्य किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकारों की ओर से भी उन्हें ज़ुबानी हमले झेलने पड़े और उन्हें बेहद अटपटे सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया गया था। इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव से मिलने के बाद उनकी पत्नी से एक पत्रकार ने पूछा, “आपके पतिदेव ने हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से होली खेली, इस पर क्या कहेंगी…?” कुलभूषण जाधव की मां से सवाल किया गया, “आपके क्या जज़्बात हैं अपने कातिल बेटे से मिलने के बाद…?” पाक की इस नापाक हरकत पर जी न्यूज़ की महिला एंकर रुबिका लियाकत ने पाकिस्तान को धमकाते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम यूजर्स ही उन्हें ट्रोल करने लगे।

Video surfaces of Kulbhushan Jadhav's wife and mother being hounded by the Pakistani media in the airport pic.twitter.com/NDOGs7gH9d

दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने कुलभूषण जाधव की मां औऱ पत्नी के साथ जो कुछ किया उसमें कुछ गलत नहीं था। हमने वो सब सुरक्षा की दृष्टि से किया। इसी बात पर रुबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए लिखा- जिन लोगों को पाकिस्तान में कुलभूषण की मां और पत्नी का मंगलसूत्र और बिंदिया उतरवाना कोई बड़ी बात नहीं लग रही उन्हें कुछ देर के लिए बुर्कानशीं औरत को रखना चाहिए, क्या होता अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी के नाम पर किसी महिला का बुर्का उतरवा देता?

रुबिका लियाकत के इस ट्वीट पर कुछ मुस्लिम यूजर्स के बहुत तीखे ट्वीट्स आए। ऐसे लोग लिखने लगे कि आखिरकार आपकी संघी मानसिकता सामने आ ही गई। वहीं कुछ ने लिखा कि हर चीज़ में हम मुसलमानों को दोष दिया जाता है। हालांकि रुबिका ने कई लोगों को साफ भी किया कि वो पाकिस्तान के लिये लिखा है लेकिन फिर भी उन्हें ट्रोल्स का शिकार होना ही पड़ा।

