पुणे के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच को महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने 64 रनों से जीत लिया। चेन्नई सुपरकिंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने 204 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे अंजिक्य रहाणे के नेतृत्व वाली टीम पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाई। शेन वॉटसन की शानदारी पारी की बदोलत चेन्नई सुपरकिंग्स राजस्थान रॉयल्स के सामने 204 रनों का लक्ष्य रखने में सफल हुई थी। शेन वॉटसन ने अपनी टीम के लिए 106 रन बनाए।

वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स की सफलता के पीछे राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज स्टुअर्ट बिन्नी का भी हाथ है क्योंकि उन्होंने केवल 2 ओवरों में 33 रन चेन्नई सुपरकिंग्स के खाते में डाल दिए। स्टुअर्ट बिन्नी की गेंदबाजी इस मैच में इतनी प्रभावशाली नहीं रही और अपनी गलती के कारण ट्विटर यूजर्स के हाथों स्टुअर्ट ट्रोल हो गए। यूजर्स हर प्रकार से स्टुअर्ट बिन्नी की खिंचाई कर रहे हैं। कई यूजर्स ने तो उनकी पत्नी मयंती लेंगेर का भी नाम शामिल करते हुए स्टुअर्ट की खूब खिंचाई की। वहीं कई यूजर्स का यह भी मानना है कि अगर स्टुअर्ट बिन्नी ने अच्छी गेंदबाजी की होती तो चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीत जाता।

एक ट्विटर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “केवल दो लोग जिन्होंने स्टुअर्ट बिन्नी को लिया, एक मयंती लेंगेर और दूसरे अजिंक्या रहाणे।” एक ने लिखा, “स्टुअर्ट बिन्नी क्रिकेट के राहुल गांधी और अभिषेक बच्चन हैं। केवल परिवार का नाम मिला लेकिन टेलेंट नहीं है। अगर फिल्म ‘की एंड का’ का सीक्वल बनता है तो वह स्टुअर्ट बिन्नी और मयंती लेंगेर की जिंदगी पर आधारित होना चाहिए।” एक यूजर ने एक तस्वीर डाली, जिसपर लिखा है तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना और इसके कैप्शन में यूजर ने लिखा, “स्टुअर्ट बिन्नी राजस्थान रॉयल्स के मालिक को कहते हुए।”

The only two people who pick Stuart Binny –

1. Mayanti Langer

2. Ajinkya Rahane#CSKvRR — Troll Father (@TrollsKaBaap) April 20, 2018

Ok! Binny proves that all RCB discards don’t perform well. #IPL — Ajith Ramamurthy (@Ajith_tweets) April 20, 2018

Stuart Binny is Rahul Gandhi and Abhishek Bachchan of cricket.only family name and zero talent.If Ki and Ka sequel is made it should be based on Stuart Binny and Mayanti Langer’s life. — Salil Kamra (@salil_1407) April 21, 2018

Only piece of luck Stuart Binny ever had was when he proposed Mayanti Langer for marriage. #CSKvRR — M. Sarosh Ebrahim (@msarosh) April 20, 2018

Mayanti right now to Binny with that bowling performance, I’m not coming home,, — Nav (@PaaphaiYeh) April 20, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App